Восточные сказки: стоит ли доверять «многовекторности» Саудовской Аравии?

Визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву стал одной из самых обсуждаемых тем конца прошлой недели. Каковы будет его последствия, и действительно ли стоит доверять ближневосточным партнерам, которые давно и плотно идет в одной связке с США, пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» российский политолог Дмитрий Родионов.

Визит саудовского короля действительно символичен – это первый приезд саудовского монарха в Россию (если не считать посещение СССР в 1932 году будущего монарха, а тогда наследного принца Фейсала бен Абдель-Азиз Аль Сауда).

Обсуждаемые в ходе встречи с российским лидером вопросы сотрудничества в сфере энергетики, промышленности, инфраструктуры, атома, космоса, АПК, медицины, гуманитарных проектов – крайне важны для обеих стран. Посему, как и в любом вопросе, касающегося ключевых для страны геополитических шагов, мнения разделились на диаметрально противоположные. Одни попытались преподать этот визит едва ли не как прорыв – как свидетельство того, что Россия становится ключевым игроком на Ближнем Востоке, уверенно выпихивая из региона Америку. Другие подвергли сам факт переговоров яростной критике, мол, саудиты – ваххабиты, спонсоры терроризма, они не только союзники США, но и наши заклятые враги, из-за заигрывания с которыми мы рискуем очень огорчить наших настоящих и преданных союзников в регионе Тегеран и Дамаск. Истина – она всегда где-то посередине, и хотелось бы немного остудить пыл обеих сторон и взглянуть на итоги визита критическим взглядом, трезво оценив возможные плюсы и минусы, а также реальные достижения и предостеречь от необдуманных поступков в будущем.

Читая восторженные впечатления «патриотов», которые радостно «обсасывали» каждую деталь этого визита, называя встречу лидеров двух стран встречей «первых среди равных», видящих имперский символизм в фотографиях приветствия Путиным Сальмана в Андреевском зале Большого кремлевского дворца, я невольно даже подумал, что ведь внешне и впрямь все было похоже на то, что в мире зарождается новый альянс, новый центр силы на Ближнем Востоке. Впрочем, это только антураж. В сущности, все намного сложнее.

Все-таки хочется в первую очередь опустить с небес на землю тех, кто всерьез поверил, что отношения между нашими странами вдруг внезапно развернутся едва ли не на 180 градусов. Отношения СССР/России и КСА действительно за всю свою историю неоднократно переживали подъемы и падения. В свое время советское руководство упустило возможность сделать Саудовскую Аравию нашим главным союзником на Ближнем Востоке.

В 1926 году Советский Союз стал первым государством, признавшим королевство, созданное отцом нынешнего монарха – Абдель Азизом бен Саудом. Отношения между нашими странами могли бы сегодня быть совсем другими, если бы они не были прерваны в 1938 году из-за ареста и расстрела полномочного представителя СССР в ВСА, личного друга саудовского короля «красного паши» Карима Хакимова. В итоге они были восстановлены лишь в 1991 году. Это стало одной из причин того, что Саудовская Аравия всерьез откатилась в сферу влияния наших главных геополитических противников на Западе: сначала Великобритании, а потом США.

Однако надо в первую очередь понимать один важный момент, а именно: ничто в этом мире не вечно. Тем более, в геополитике. Надо отметить, что отношения США со своим главным союзником на Ближнем Востоке (после, разумеется, Израиля) в последнее время не заладились. Причиной тому и американская игра в Сирии, которая далеко не всегда отвечает интересам саудитов, и разрядка предыдущей администрации США с Ираном. Все это неизбежно толкает Эр-Рияд к поиску точек соприкосновения с другими ключевыми игроками.

Сегодня у Эр-Рияда с Москвой действительно много тем. Главные – две вещи: нефть (вернее, цены на нее) и Сирия.

Нефть для Саудовской Аравии – это чуть больше, чем все. Именно на нефти держится могущество и сказочное богатство арабских монархов. Королевство обладает 20 процентами разведанных мировых запасов. КСА и Россия – крупнейшие нефтедобывающие страны мира, на них приходится почти четверть мировой добычи, это во многом обуславливает характер их отношений.

Как я уже говорил, когда-то Россия упустила возможность стать главным союзником Саудовской Аравии, и та ушла под США. Результатом этого союза стала привязка нефти к американскому доллару, что создало современную систему финансового диктата США по всему миру. Конспирологи постоянно говорят о том, что Вашингтон с помощью своего союзника намеренно играет с нефтяными ценами, что обрушение экономики СССР в 80-е было как раз результатом такого заговора.

В реальности все, надо полагать, намного сложнее, но то, что от действий Эр-Рияда во многом зависит цена на нефть – факт неоспоримый. Но не только от него. Поэтому страны постоянно вынуждены договариваться друг с другом об уровне добычи. Для этого создана ОПЕК, где саудиты играют главенствующую роль. Но есть еще не входящая в ОПЕК Россия и другие игроки, без которых решать вопросы невозможно.

Нынешний кризис на нефтяном рынке длится не первый год, и прийти хоть к какому-то соглашению долго не удавалось. Все игроки заинтересованы в повышении цены, однако для этого приходится снижать добычу. К тому же нельзя забывать, что высокая цена может реанимировать американский сланец, что никому уж точно никому не нужно. Посему переговоры по этому вопросу продолжаются непрерывно, и именно договоренности Москвы и Эр-Рияда имеют в этом вопросе ключевую роль. Не случайно визит короля совпал с проходящим в Москве международным форумом «Российская энергетическая неделя – 2017».

В Сирии тоже все изменилось, и не понимать этого саудиты не могут. Им это может сколько угодно не нравиться, но сегодня то, что антиасадовская коалиция фактически потерпела поражение – не видит только слепой. И что, даже если о том, чтобы вернуть всю Сирию под власть Асада, речи не идет, с Дамаском придется, как минимум, договариваться. А значит, договариваться с Россией. Именно понимание этого факта послужило причиной того, что Эр-Рияд начал сам искать контакты с Москвой.

И что мы видим? Если еще недавно Москву яростно критиковали за поддержку «кровавого режима» и бомбардировках «сирийского народа», сегодня саудовский король говорит, что его видение решения сирийского конфликта совпадает с российским, а министр иностранных дел КСА Адель аль-Джубейр на итоговом пресс-брифинге заявляет, что обе страны выступают за политическое урегулирование в Сирии, что Эр-Рияд поддерживает усилия Москвы в рамках Астанинского процесса.

Вот так. После стольких лет недопонимания почти полное единодушие. Разве что Эр-Рияд традиционно высказывает озабоченность ролью Тегерана. Понятно, что единодушие со стороны саудитов тут вынужденное: продолжая гнуть свою линию, они рискуют вообще быть отодвинутыми от раздела сирийского «пирога». С Россией бесполезно ругаться, с Россией надо договариваться.

Надо отметить, что саудовская внешняя политика терпит поражение по всему региону. Это не только Сирия. Это тот же Йемен. С Йеменом вообще беда: если в Сирии саудиты воюют с Ираном чужими руками, то в Йемене – своими собственными. К тому же, Йемен граничит с КСА, и гражданская война в этой стране может запросто перейти границу и переползти в королевство, что, учитывая количество проживающих в нем шиитов, может стать самой серьезной проблемой для саудовской династии за всю историю ее существования.

По данным доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), по итогам 2015 года Саудовская Аравия года вышла на третье место в мире по расходам на военную сферу, после США и Китая. На очевидно бесперспективную войну в Йемене КСА тратит громадные деньги. Надолго ли хватит на эту «гонку вооружений» зависимой от продажи углеводородов экономики королевства?

Но не только в противостоянии с Ираном все негладко для претендующего на роль лидера исламского мира Эр-Рияда. В последнее время резко обострились отношения с другой ведущей ваххабитской монархией – Катаром, что привело к серьезнейшему кризису этим летом, когда саудиты фактически объявили Дохе холодную войну и блокаду. Что характерно, обе стороны также заявляли о том, что рассматривают Россию в качестве посредника в урегулировании, вместо устранившихся от конфликта США.

Еще один важный момент – говоря о том, что у России и Саудовской Аравии есть много общего, в первую очередь я говорю о сырьевом характере экономики, иными словами, о нефтяной зависимости. При этом, с одной стороны, Россия имеет намного больше потенциала, доставшейся ей от Советского Союза, в то время, как саудитам, чья страна каких-то полвека назад, до нефтяного бума, представляла из себя голую пустыню, в этом плане намного сложнее. С другой стороны, у саудитов, благодаря многие годы поливавшего их землю дождя из нефтедолларов, появилась солидная «подушка безопасности» (суверенный фонд в $700 млрд), благодаря которой они могут позволить себе играть на понижении нефтяных цен, что хоть и ослабляет их экономику, зато намного больнее бьет по их конкурентам. Кроме того, совсем уж пропасть в случае чего им не дадут те же Штаты.

Стоит отметить, что Эр-Рияд гораздо более серьезно относится к проблеме отказа от ресурсо-ориентированной модели, что нашло отражение в принятой в прошлом году программе «Видение 2030», которая предполагает активное внедрение современных технологий и создание инновационного производственного сектора на территории страны. И эта программа, несомненно, должна представлять интерес для Москвы, она и была одно из ключевых тем на переговорах. Кстати, автором ее является наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, уже занимающий важные правительственные посты, и который может в недалеком будущем сменить 81-летнего Сальмана, так что работа с его командой уже сегодня – это приоритет для России в наших двухсторонних отношениях.

Однако и тут стоит немного осадить наших «патриотов», уже трубящих на весь мир о новом нерушимом союзе. Одной из тем переговоров стало сотрудничество в сфере ВПК. Впрочем, пока все на уровне разговоров. Говорилось немало о заинтересованности Эр-Рияда в наших С-400, однако дальше слухов дело пока не пошло, хотя Sky News Arabia поспешила заявить о том, что Саудовская Аравия дала своё согласие на приобретение комплексов.

Пока имеем следующее: саудовская военно-промышленная компания» и «Рособонэкспорт» подписали меморандум о покупке и локализации продукции военного назначения и заключили контракт о лицензионном производстве в Саудовской Аравии автоматов Калашникова АК103 и патронов различного назначения. Кроме того, достигнута договоренность о создании комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которая начнёт свою работу до конца нынешнего года.

Это, конечно сильно – про автоматы Калашникова! Особенно на фоне военного сотрудничества саудитов с американцами – в ходе последнего визита Трампа в КСА партнеры договорились о закупке Эр-Риядом вооружения более чем на $100 млрд.

И хотя наше военное сотрудничество с саудитами находится на подъеме (в июле текущего года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил о подписании с Саудовской Аравией предварительного соглашения в сфере военно-технического сотрудничества на сумму $3,5 млрд), согласитесь, это несопоставимые величины.

Конечно, саудиты стремятся не класть яйца в одну корзину и по возможности уйти от однозначной ориентации только на США, которые не только не раз проявляли себя ненадежными союзниками, но и перестали быть единственным центром силы на Ближнем Востоке. Доверять американцам полностью – это риск окончить свою жизнь, как Хуссейн или Каддафи. Можно не сомневаться, что американцы запросто продадут и своего ключевого союзника, если так им будет выгоднее.

«У нас есть разногласия, но у РФ есть преимущество – мы никогда ни с кем не ведём двойную игру», – подчеркнул на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» президент РФ Владимир Путин.

Безусловно, саудиты это хорошо понимают, однако отказываться от проамериканской ориентации не собираются – зависимость в той же военной сфере слишком высока, ведь американцы фактически создали королевству военную инфраструктуру, на его территории, как и в соседних странах, расположены американские военные базы. Я уж молчу о вооружении саудитов – около 85% его имеет американское происхождение.

И вот еще небольшая порция холодного душа на патриотов – Вашингтон одобрил поставку Саудовской Аравии комплексов ПРО THAAD. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал это «рефлексом собак Павлова». Но это нечто большее, чем рефлекс, а если это и рефлекс, то его нельзя вот так сразу взять и свести на нет после одного визита короля в Москву.

Совершенно очевидно, что саудиты останутся в сфере влияния США, что, впрочем, не отменяет того, что они будут демонстративно «флиртовать» с их противниками для того, чтобы позлить союзника и выбить для себя некие преференции. Как и турки. Которые, кстати, тоже решили купить у нас С-400. Переговоры об их закупке как со стороны турок, так и со стороны саудитов – это недвусмысленный сигнал американцам, что они не одни в мире.

Характерно, что американцы уже отреагировали, спустив на несговорчивых арабов своих «цепных псов» в ООН. Как заявил на днях Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш, военная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, помещена международной организацией в черный список за убийства детей на территории Йемена. Внезапно выяснилось, что за 2016 год Саудовская Аравия убила в Йемене 683 ребенка, также было зафиксировано 38 случаев атак на школы и больницы.

Странно, два года не замечали, а тут на тебе.

Можно еще вспомнить прошлогоднюю историю, когда американцы внезапно решили, спустя 15 лет рассекретить секретную часть доклада об атаках 11.09.2001, который проливал свет на участие в терактах Эр-Рияда, что в перспективе позволило бы завалить саудитов судебными исками от американских граждан. Совпадений, конечно, не бывает. Сделано это было на фоне проявившихся слухов о создании едва ли не «ОПЕК-2», совместной организации России и КСА, которая теоретически могла бы не только контролировать нефтяные цены, но и способствовать отвязке нефти от доллара и обрушения всей мировой финансовой гегемонии Уолл-стрита. В ответ саудиты пригрозили распродать американские активы на $750 млрд. Буквально через несколько дней вопрос с рассекречиванием доклад был снят, Обама прилетел в Эр-Рияд мириться, а «ОПЕК-2» так и осталась плодом больного воображения политфутурологов.

Саудовская Аравия и США связаны слишком тесно и очень зависят друг от друга, так что все их разногласия временны и решаемы. Кстати, тот факт, что Трамп заявил о готовности выйти из иранской сделки и вернуть антииранские санкции, что подорвет только начавшие укрепляться позиции Тегерана на нефтяном рынке (напомню, участие Ирана в сделке по согласованию нефтяных цен, проще говоря, отказ от увеличения добычи – было одним из требований Эр-Рияда в прошлом году, невыполнение которого неоднократно срывало переговоры нефтяных держав) и еще больше продлит затянувшийся медовый месяц между арабами и американцами. Тем не менее, король Саудовской Аравии пытается расширить пространство для политического манёвра. Но достаточно ли широким будет это пространство для того, чтобы влезть в него России?

Не стоит также забывать, что саудиты не только издавна финансируют терроризм по всему миру, но и, что особенно важно, финансировали его и у нас, в России, став оплотом расползания ваххабитской заразы в наших мусульманских регионах в девяностые и нулевые. И сегодня Эр-Рияд снова присматривается к возможностям культурного взаимодействия с нашими мусульманскими регионами. Характерно, что на переговоры с королем были приглашены руководители Чечни, Ингушетии, Татарстана, Башкирии, а на обед, данного от имени президента России в честь гостя, пригласили основных российских муфтиев. Так что думать о том, что все осталось в прошлом, и у нас теперь навеки вечные мир-дружба-жвачка – было бы верхом наивности и политической глупости.

Тем не менее, совсем отвергать стремления Эр-Рияду к сотрудничеству, как предлагают некоторые наши «алармисты из-за боязни прогневать Иран и в итоге получить то, что обычно получают те, кто пытается сесть на два стула, было бы не менее глупо. Повторюсь, у нас слишком много общего, и мы вынуждены договариваться по целому ряду актуальных тем, да и немного «остудить» Тегеран, наверное, тоже не помешает. Просто не надо путать «политику двойной игры» (которую вполне могут себе позволить США, но не можем мы) с многовекторностью. В конце концов, Восток – дело тонкое, и, эту разу необходимо понять еще и на экзистенциальном ровне, если мы хотим и впрямь быть серьезным игроком в этом регионе. Военными методами мы добились много. Теперь важно удержать это и преумножить с помощью дипломатии…

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