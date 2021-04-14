«Можно осторожно предположить…» Официальная версия остановки авиасообщения с Турцией как признание провала всеобщей вакцинации

Официальная версия приостановки до 1 июня авиасообщения с Турцией выглядит как готовность властей признать провал всеобщей вакцинации от коронавируса в России. Такое мнение высказал политолог, глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

РИА «Новый День» приводит эту публикацию эксперта в «Фейсбуке» полностью:

Если вдруг принять на веру официальную «коронавирусную» версию остановки авиасообщения с Турцией, фактически это выглядит как готовность признать провал с вакцинацией. Cклонные к путешествиям люди вакцинируются охотнее других – и ничто не мешало ограничиться требованием к путешественникам в «вирусную» страну провести предварительную вакцинацию.

Тем временем неуклонно надвигаются православная Пасха и майские каникулы (с смутными слухами о длинных выходных между 1 и 9 мая). Которые усиления социальной дистанции, мягко говоря, не предполагают. А главы регионов начинают осторожно примериваться к словосочетанию «третья волна».

В последние дни про необходимость переломить ситуацию с вакцинированием заявляли:

• Вячеслав Гладков (Бегородскую область). Он во вторник потребовал до конца недели вакцинироваться всем членам правительства и главам районов. И поставил задачу вакцинировать 750 тысяч жителей – половину населения региона (сейчас вакцинированы 150 тысяч).

• Радий Хабиров (Башкортостан). Вскоре после смерти от последствий коронавируса 33-летнего главы Аскинского района крайне эмоционально потребовал от республиканских чиновников пройти вакцинацию, чтобы не срывать работу правительства.

• Алексей Дюмин (Тульская область). Попросил привлечь к информированию жителей о вакцинации сельских старост.

Как известно, есть два основных объяснения фиаско с вакцинацией. Первый – имиджевая катастрофа: граждане то ли не боятся вируса, то ли не верят в вакцину, то ли поголовно поболели, то ли просто не хотят заморачиваться. Вторая – производственно-логистическая катастрофа: «вакцина была, вакцина будет, но сейчас нет».

Можно осторожно предположить, что после стартовых отчетов про успешный переход от «массовой» вакцинации к «всеобщей» признание проблем с вакцинированием и рисков ухудшения ситуации потихоньку перестает восприниматься как разжигание и отвлечение внимания от достигнутой победы над вирусом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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