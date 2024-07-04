«Подрывная» деятельность миграционных лоббистов в России небезуспешна

В России небезуспешно продолжается «подрывная» деятельность миграционных лоббистов, среди которых, в основном, строительные олигархи, этноолигархи – владельцы самых крупных рынков, различных сервисов, маркетплейсов, дельцов от ЖКХ и некоторых глав регионов. Такое мнение высказал член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ), глава Национально антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в своем телеграм-канале.

РИА «Новый День» приводит публикацию эксперта полностью:

Сегодня в обществе особенно активно идет обсуждение вопроса: возможно ли в ближайшее время столь ожидаемое большинством изменение миграционной политики в России? Правда, как заметил сенатор А.А.Клишас на ПМЮФ, такой политики у нас нет... Но всё же, дождемся мы или нет стратегических изменений в сфере миграции? И какими они должны быть?

Ясно, что изменения должны быть жесткими и начинаться они должны с изменения идеологии. Мигранты обязаны (!) уважать и соблюдать наши законы, традиции и правила поведения, не забывая при этом, что они находятся в НАШЕЙ России временно, на срок, ограниченный их трудовым контрактом. И ни о каком переселении (тем более с членами семьи) даже речи быть не может. Обо всём этом уже сказано много правильного.

Большинство этих верных, нужных для нашей страны мыслей уже заложены в законопроекты. А теперь вопрос: когда же начнется реальная миграционная реформа? Когда государство активизирует противодействие этнопреступности, экстремистскому радикализму и формированию этноаклавов?

Раскрою секрет: степень готовности и осознание реальности проблемы на всех уровнях высокие. Но при всем этом «подрывная» деятельность миграционных лоббистов (врагов и предателей нашей страны) небезуспешно продолжается. На каждом этапе они пытаются сохранить бесконтрольность миграционных потоков, безответственность работодателей и мигрантов, чтобы отстоять свои сверхдоходы (включая коррупционные) с криминальной миграционной среды. К глубочайшему сожалению, миграционным лоббистам, вредителям и просто дуракам (которые не в теме) пока удается не просто затормозить процесс внесения и принятия необходимых для нас и нашей страны изменений в миграционное законодательство, но и «вставить» в новые законопроекты мигрантофильские поправочки.

Сейчас можно сказать, что вероятность принятия стратегически правильных изменений в российскую миграционную политику велика, но риски и угрозы принятию этих изменений со стороны наших противников (в основном, строительных олигархов, этноолигархов – владельцев самых крупных рынков, владельцев различных сервисов, маркетплейсов, дельцов от ЖКХ и некоторых глав регионов) реально существуют. И это важно понимать.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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