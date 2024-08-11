Стоп-ипотека и новые неприятности: Центробанк РФ по-прежнему подчинен мировой долларовой системе

Денежные власти в России по-прежнему действуют в рамках мировой долларовой системы, чему пытается сопротивляться глава правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом пишет в своей колонке известный экономист Михаил Хазин. По его оценке, именно политика ЦБ привела к тому, что ипотека в стране практически остановилась.

РИА «Новый День» приводит эту публикацию полностью:

Ипотека в России практически остановилась… Отметим, что когда Центробанк начал больше года назад разгонять через девальвацию рубля инфляцию, с целью поднять учётную ставку, адекватные эксперты предсказывали последствия такой политики. В общем, активная работа по остановке экономического роста, которую ведут денежные власти, завершилась большим успехом. Поскольку ипотека была одним из главных инструментов социальной поддержки молодого населения.

Соответственно, противостояние правительства Мишустина с денежными властями вышло на следующий этап, нужен был какой-то ответ. Мишустин его и дал, поручив на неделе проработать неипотечные инструменты улучшения жилищных условий семей. Минстрой, Минтруд и Минфин к 1 сентября должны указать источники финансового обеспечения расходов на эти цели.

Поручение премьер Михаил Мишустин дал по итогам посвященной нацпроекту «Семья» стратегической сессии, сообщается на сайте правительства, и, как понятно, подготовлено в рамках расширения параметров поддержки молодых семей и семей с детьми. Ведомства должны также к 1 сентября указать источники финансового обеспечения расходов на указанные цели.

Напомню, что в РФ действует программа «Семейная ипотека», позволяющая россиянам с детьми брать льготные кредиты на увеличение площади жилья, она продлевается до 2030 года. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что с помощью этой программы 400 тыс. семей смогли улучшить свои жилищные условия. Согласно опросам ВЦИОМ, потребность в таких мерах сохраняется, около половины респондентов среди молодых семей считают необходимым расширить жилую площадь.

К сожалению, политика денежных властей чрезвычайно ограничила эту возможность не только для молодых, но и вообще всех семей. И здесь несколько слов нужно сказать о том, почему, собственно, Мишустин не может справиться с такой напастью, как либеральная финансовая политика, которую проводит часть его собственного правительства. Проблема в том, что Россия продолжает находиться в рамках мировой долларовой системы (хотя поведение этой системы по отношению к нам уже довольно трудно назвать лояльной).

Выход из этой системы – решение политическое и неминуемо потребует довольно большого количества стратегических решений в самых разных областях знаний и действий. Нельзя начинать ремонт дома зимой, причем с того, что выдёргивать из-под этого дома фундамент. И уж явно это решение находится за пределами полномочий правительства и его руководителя. А вот поддерживать семьи правительство должно и Мишустин даёт соответствующее поручение.

В общем, можно отметить, что, конечно, это паллиативное решение, которое полностью проблему не решит. Но поддержка будет оказываться и людям, конечно, станет легче. В целом, можно отметить, что проблема конфликтного взаимодействия денежных властей и правительства от этого легче не стала, но какие-то конкретные моменты будут сняты.

Ну и, конечно, можно отметить Мишустина, который раз за разом показывает, что даже в крайне сложных условиях можно решать насущные проблемы, стоящие перед нашей страной. Ну а политическому руководству лишний раз напомнили, что слушать представителей денежных властей, которые год назад уверяли, что никаких социальных последствий от их действий не будет, нужно очень ограниченно. И помнить, что неприятностей они принесут ещё очень много.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube