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Транспорт

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Публикации за 24.03.17

Россиян оградили от беспилотных автомобилей / «Общество не готово», – решил Медведев
фото donland.ru

Россиян оградили от беспилотных автомобилей «Общество не готово», – решил Медведев

Россия не готова к появлению на улицах страны беспилотных автомобилей. Такое заявление сделал премьер Дмитрий Медведев на коллегии Минпромторга на фоне многочисленных высказываний властей о необходимости технологического прорыва страны и модернизации. Глава правительства убежден, что само общество сейчас не готово к использованию «беспилотников» на колесах. К тому же, добавил он, в России нет соответствующего законодательства.

По словам Медведева, «важно не только отработать новые технологические принципы, но и быть готовыми к радикальному изменению нормативной среды и социальных отношений», передает «Интерфакс».

«Готовы ли мы к тому, что беспилотные автомобили, автобусы выйдут на улицы? Не только с человеческой точки зрения, но хотя бы с нормативной точки зрения. Конечно, не готовы», – сказал премьер-министр, указав на отсутствие нормативных актов. «Более того, как их стыковать, пока непонятно. Некоторые ведомства просто этого опасаются, это реально сложная проблема», – заключил он, заметив, что этими вопросами занимается в том числе Министерство промышленности и торговли.

Стоит отметить, что в последние годы сразу несколько крупных автопроизводителей занялись созданием машин, способных ездить без помощи водителя. На улицах некоторых городов уже можно встретить не только автомобили на автопилоте, но и пассажирские мини-автобусы. Так, в конце января в Париже начали движение два беспилотных мини-автобуса с электрическими двигателями. Пока проект носит статус экспериментального, но в случае успеха городские власти намерены и дальше развивать движение пассажирских беспилотников по улицам столицы Франции.

Среди концернов, надеющихся создать полноценный беспилотный автомобиль уже к 2020 году, упоминаются немецкие BMW и Volkswagen, американские General Motors и Tesla, а также корейская компания KIA. Также разработкой беспилотных машин занимаются крупные IT-компании, например Apple и Google, а также некоторые сервисы такси, в том числе Uber. Последний с середины сентября прошлого года запустил самоуправляемые такси в американском Питтсбурге. Предполагалось, что сначала в салоне будут постоянно находиться инженер, который наблюдает за движением, и водитель, который может перехватывать управление у автопилота в случае необходимости. В дальнейшем компания планирует оставить в салоне одного инженера, а в перспективе допускает полный отказ от человека-водителя: следить за авто будет дистанционный центр. Первой страной в мире, где появились беспилотные такси, стал Сингапур. Ранее президент АвтоВАЗа Николя Мор не исключал скорого появления беспилотных такси в России.

Добавим, в конце прошлого года стало известно, что руководство Google приняло решение отказаться от разработки собственного полностью беспилотного автомобиля без руля и педалей. В компании надеются на сотрудничество с другими производителями автотранспорта, что позволит запустить автономный сервис по совместному пользованию беспилотными машинами уже к концу 2017 года. В Google собственный проект посчитали непрактичным.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 24.03.17

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