По улицам Парижа начали курсировать беспилотные маршрутки (ФОТО) / Они двигаются на электрической тяге и вмещают 12 пассажиров

Публикации за 24.01.17

В Париже начали движение два беспилотных мини-автобуса с электрическими двигателями. Пока проект носит статус экспериментального, но в случае успеха городские власти намерены и дальше развивать движение пассажирских беспилотников по улицам столицы Франции.

Как передает ВВС, оба автобуса ходят по короткому маршруту между Лионским вокзалом и вокзалом Аустерлитц в 13-м округе Парижа. Двигаются они исключительно по выделенной линии, закрытой для другого транспорта. Внешне автобусы напоминают коробку на колесах. Одновременно они способны перевозить до 12 человек. Данный вид общественного транспорта снабжен лазерными дальномерами и многочисленными камерами, установленными по всему периметру. Эта аппаратура призвана не допустить столкновения с другими участниками движения, а также с пешеходами.

Любопытно и то, что у автобусов отсутствует явное различие передней и задней частей. Прибыв на конечную остановку, он может без разворота отправиться в обратный путь, подобно вагону фуникулера.

Фото: 112.ua

Заместитель мэра Парижа Жан-Луи Миссика заявила журналистам, что беспилотные транспортные средства скоро совершат революцию в мире городского транспорта и полностью изменят жизнь людей в больших городах. В перспективе городские власти надеются заменить подобными автобусами пригородные поезда, соединяющие небольшие города под Парижем с мегаполисом. Итоги эксперимента подведут через три месяца.

В последние годы сразу несколько крупных автопроизводителей занимаются созданием машин, способных ездить без помощи водителя. На улицах некоторых городов уже можно встретить автомобили на автопилоте. Среди концернов, надеющихся создать полноценный беспилотный автомобиль уже к 2020 году, упоминаются немецкие BMW и Volkswagen, американские General Motors и Tesla, а также корейская компания KIA. Также разработкой беспилотных машин занимаются крупные IT-компании, например Apple и Google, а также некоторые сервисы такси, в том числе Uber.

Отметим, что в декабре прошлого года стало известно, что руководство корпорации Google приняло решение отказаться от разработки собственного полностью беспилотного автомобиля без руля и педалей. В компании надеются на сотрудничество с другими производителями автотранспорта, что позволит запустить автономный сервис по совместному пользованию беспилотными машинами уже к концу 2017 года. В Google собственный проект посчитали непрактичным, а решение приняли непосредственно гендиректор Alphabet Ларри Пейдж и финансовый директор компании Рут Порат.

Технологии. Другие новости 24.01.17

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