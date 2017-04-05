Медведев велел провести оценку уязвимости метрополитена / И поручил создать группы быстрого реагирования в метро

Публикации за 05.04.17

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе по антитеррористической защищенности объектов метрополитена. Постановление опубликовано на сайте правительства.

Документ определяет меры, направленные «на защиту объектов транспортной инфраструктуры метрополитенов от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения актов незаконного вмешательства», а также вводит систему «уровней безопасности» для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

В частности, для защиты метрополитена от терроризма будут созданы мобильные группы быстрого реагирования, на которые будет возложена задача по реагированию на совершенные теракты и их предотвращение.

Кроме того, по поручению премьера в течение трех месяцев будет проведена оценка уязвимости метрополитена, по итогам которой специалисты составят точный план всех объектов метрополитена с учетом их уязвимости и провести работу по устранению незащищенных мест.

Документ также предусматривает выделение отдельных помещений для размещения пунктов управления подразделений, занимающихся обеспечением транспортной безопасности.

Отмечается, что требования являются обязательными для исполнения всеми перевозчиками и распространяются на всех юрлиц и индивидуальных предпринимателей, работающих на объектах транспортной инфраструктуры подземок в России. Ожидается, что принятые решения повысят эффективность функционирования государственной системы противодействия терроризму.

3 апреля в метро Петербурга были заложены два взрывных устройства. Первая бомба, замаскированная под автомобильный огнетушитель, была обнаружено и обезврежена на станции «Площадь Восстания». Второе самодельное взрывное устройство привел в действие террорист-смертник в вагоне поезда в перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». По версии следствия, им был выходец из Киргизии, гражданин РФ 22-летний Акбаржон Джалилов. В результате теракта погибли 14 человек, около 50 пострадали.

Ранее Ространснадзор и Минтранс заявили о начале внеплановой проверки метрополитена Санкт-Петербурга в связи с терактом в нем.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 05.04.17

В Подмосковье по дороге в аэропорт пропала женщина. / В Балашихе сотрудника автомойки раздавило между двумя автобусами. / Станция «Сенная площадь» и переходы открыты для пассажиров после проверки. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»