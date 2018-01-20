В Турции автобус слетел с трассы, 11 человек погибли

Экскурсионный автобус попал в аварию в Турции. В результате 11 человек погибли, 44 госпитализированы. Турецкая прокуратура проводит проверку, водители задержаны.

Инцидент произошел в провинции Эскишехир на дороге, ведущей из Анкары в Бурсу. Автобус по неизвестной причине вылетел с трассы и врезался в деревья, передает Haberturk. Жертвами ДТП стали 11 человек.

По словам губернатора провинции Оздемира Чакаджака, 44 пассажира с различными травмами доставлены в больницы, их состояние опасений не вызывает.

Прокуратура проводит расследование произошедшего. Водители автобуса задержаны.

По предварительным данным, причиной аварии могло стать дикое животное, внезапно выбежавшее на дорогу.

Анкара, Служба информации РИА «Новый День»

Анкара. Другие новости 20.01.18

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