Штрафы для авиакомпаний за задержку рейсов хотят увеличить в четыре раза

Депутаты Госдумы рассмотрят поправки в Воздушный кодекс России, согласно которым штраф для авиаперевозчиков за задержку рейсов вырастет до 100 рублей за каждый час просрочки. В настоящее время сумма санкции составляет всего 25 рублей в час.

«Документ предусматривает внесение изменений в статью 120 Воздушного кодекса России в части ответственности перевозчика за просрочку доставки пассажира, багажа или груза», – сообщил РИА «Новости» один из авторов инициативы замглавы экономического комитета Совета Федерации Валерий Васильев.

Размер штрафа не пересматривался с 2000 года, за это время цена авиабилетов существенно выросла. «Такой уровень штрафных санкций несопоставим со стоимостью перевозок и требует пересмотра в сторону существенного увеличения», – подчеркнул Васильев.

Впрочем, у авиакомпаний будет возможность избежать наказания, если перевозчик докажет, что рейс был задержан из-за форс-мажора или устранения неисправности самолета, которая представляла опасность для жизни пассажиров.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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