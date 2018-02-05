У пьяных водителей хотят конфисковать автомобили

Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий конфискацию транспорта у водителей, которые стали виновниками «пьяных» ДТП. С такой инициативой выступили парламентарии архангельского областного собрания депутатов.

В пояснительной записке законопроекта уточняется, что необходимо предусмотреть в ч.1, ст. 104.1 УК РФ положение о конфискации автомобиля или другого механического транспортного средства, которое находится в собственности водителя, виновного в преступлении, предусмотренном ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Автомобиль предлагается конфисковать у водителей, виновных в гибели людей или причинении тяжкого вреда здоровью. По мнению авторов инициативы, такие радикальные меры помогут избежать дальнейшего нарушения этим человеком правил дорожного движения.

Напомним, в настоящее время максимальное наказание за езду в состоянии алкогольного опьянения составляет два года лишения свободы и штраф в триста тысяч рублей. Осенью Министерство внутренних дел выступило за ужесточение карательных мер в отношении пьяных водителей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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