Госдуме предложили заняться развитием автотуризма в России

В Госдуму РФ направлено предложение заняться активным развитием автомобильного туризма в стране. Как пишет «Парламентская газета» с такой инициативой к председателю комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаилу Дегтяреву обратился глава комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития транспортных систем Сергей Лобарев.

«Интерес к автотуризму с каждым годом растет. Согласно ряду социологических исследований, ежегодный прирост путешествий на собственном авто составляет 10-15%. Тем не менее, автомобильный туризм до сих пор составляет не более 1% общего внутрироссийского туристического потока», – приводит издание выдержку из обращения Лобарева.

Из текста письма также следует, что в России созданы необходимые условия для развития автотуризма, а для эффективного законодательного регулирования этой сферы предприниматели предлагают создать в рамках думского комитета по спорту и туризму специальную рабочую группу, которая будет оказывать помощь в определении стратегии госполитики в отрасли, а также выявлять проблемы, мешающие ее развитию, и оценивать влияние на процесс законопроектов.

Автор инициативы считает, что популярность внутренних поездок на машине послужит поводом для создания в регионах автотуристических кластеров и производства автодомов и жилых автоприцепов в промышленных объемах.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.03.18

Пожилой киевлянин бросился под колеса президента Украины. / Курганская ГАИ призывает водителей воздержаться от дальних поездок. / «Зачем вниз?! Куда?! Высота!»: В СМИ появилась расшифровка переговоров пилотов Ан-148 перед крушением. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»