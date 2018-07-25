Цены билетов российских и иностранных авиакомпаний подскочат из-за подорожавшего керосина

Авиакомпании предупредили о неизбежном подорожании билетов. Таким образом перевозчики компенсируют расходы из-за весеннего роста стоимости авиакеросина. Игроки туристической отрасли считают, что при сохранении тенденции зимой цены авиабилетов подрастут на 10%.

С 26 июля вырастет топливный сбор группы «Аэрофлот», пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо компании, направленное турагентам. Для экономкласса повышение составит 200 рублей, для бизнес-класса – 400 рублей. Отмечается, что подорожание коснется всех бронирований, которые будут оплачены позже установленной даты. Агрегаторы по продаже билетов подтвердили получение письма и заявили, что не планируют компенсировать рост стоимости, поэтому билеты перевозчика вырастут на размер надбавок.

Турагенты добавляют, что о росте топливных сборов завили и в некоторых иностранных авиакомпаниях. Например, Qatar Airways предупредила о повышении на 20-40 евро на международных рейсах. «Если тенденция продолжится, то в зимнем сезоне билеты в пакетных турах могут подорожать на 10%»,– считает собеседник издания на туристическом рынке.

Главная причина подорожания – скачок оптовых цен на нефтепродукты, в том числе на авиакеросин. Напомним, весной российский топливный рынок лихорадило, оптовые и розничные цены на бензин и дизель резко взлетели, что вызвало недовольство обычных граждан. Правительству пришлось в срочном порядке пересматривать ставку акцизов, чтобы переломить динамику.

Очевидно, ситуация сказалась и на стоимости авиатоплива. Еще в конце мая Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупреждала о возможном подорожании авиабилетов и просила Федеральную антимонопольную службу обратить на это внимание. Антимонопольщики проанализировали рынок и ответили, что на рост цен повлиял налоговый маневр в нефтяной отрасли, с 2016 года акцизы на авиатопливо выросли на 30% (на 700 рублей на тонну). Кроме того, на стоимости авиакеросина сказываются сезонный спрос на нефтепродукты, динамика мировых цен, рост отраслевых издержек, профилактика и ремонты на нефтеперерабатывающих заводах.

С начала года отпускные цены НПЗ на авиатопливо выросли на 6,4%, в общей сложности с лета прошлого года стоимость увеличились почти на 45% при росте потребительских цен на 2,4%. Нефтекомпании обязались продавать авиакеросин в объемах, необходимых перевозчикам, чтобы хоть немного стабилизировать ситуацию на рынке.

Москва, Службы информации РИА «Новый День»

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