Минтрансу предложили обязать авиакомпании сажать членов семей рядом

Депутат Госдумы Василий Власов предложил министру транспорта РФ Евгению Дитриху обязать авиакомпании рассаживать в самолетах членов семьи рядом друг с другом из соображений безопасности. «В настоящее время авиакомпании в большинстве случаев предоставляют места в самолете пассажирам на свое собственное усмотрение. Как следствие, очень часто возникают ситуации, когда летящие на самолете члены одной семьи находятся в разных частях самолета. Это может иметь неблагоприятные последствия в случае возникновения чрезвычайной ситуации», – написал Власов министру. Копия письма имеется в распоряжении РИА «Новости».

Народный избранник пояснил, что, если члены семьи не сидят в салоне самолета рядом друг с другом, ребенок будет пытаться найти родителей, а они будут пытаться найти его. «Такая нервная обстановка будет способствовать панике, а также повышается риск несоблюдения правил безопасности в чрезвычайных ситуациях, и, соответственно, повышается риск для жизни и здоровья граждан. Со своей стороны считаю целесообразным введение соответствующей обязанности для авиакомпаний по рассадке в самолете семей рядом друг с другом. Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации», – заключил парламентарий.

Москва, Иван Гридин

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