В Госдуме предложили не пускать на дороги старые автомобили

В России следует запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации по итогам круглого стола комитет Госдумы по промышленности направил в Минтранс и Минпромторг. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма зампреда профильного комитета Альфии Когогиной, направленное в различные ведомства.

Издание отмечает, что инициатив уже нашла поддержку автопроизводителей. В Минпромторге отметили, что данная мера будет стимулировать продажи новых машин. Представители автомобильной общественности идею депутатов раскритиковали.

В письме не указано, о каких автомобилях идет речь, а также какой возраст считать предельным. Связаться с Когогиной изданию не удалось. В пресс-службе Минтранса подтвердили, что предложения от комитета получены и прорабатываются. В Минпромторге также подтвердили наличие письма из Госдумы.

По данным ГИБДД, из 60,5 млн транспортных средств в России 20,9 млн старше 15 лет, еще 10 млн старше десяти лет.

Автопроизводители поддержали инициативу народных избранников. «Мы поддерживаем меры, направленные на обновления парка грузовиков. Это позволит улучшить экологическую обстановку в городах и повысить безопасность на дорогах», – заявили в ПАО «КамАЗ», которое возглавляет супруг Альфии Когогиной Сергей Когогин.

По словам координатора проектов ассоциации «Дальнобойщик» Валерия Войтко, на дорогах Германии и Франции встречаются 20-25-летние грузовики в идеальном состоянии. «Многие водители предпочитают 10-15-летние европейские и американские грузовики, поскольку они, как правило, проверены временем, надежнее и проще в эксплуатации, чем современные модели»,– пояснил Войтко.

«Подобная инициатива должна исходить, по идее, от Конгресса США, но не от наших парламентариев. На старых машинах люди ездят не потому, что они фанаты ретроавтомобилей, а потому что на новые у них нет денег. Большего удара по экономике, чем предложение депутатов, и придумать нельзя», – считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

На сегодняшний день каких-либо ограничений для эксплуатации старого транспорта нет. Подобные инициативы озвучивались и ранее, но до Госдумы не доходили. Единственное ограничение, которое вступит в силу в 2020 году, – запрет на использование для детских перевозок автобусов старше 10 лет.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.08.19

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