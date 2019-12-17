Неисправность заставила самолет до Бангкока вернуться в Новосибирск

Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверка в связи с вынужденным возвратом в аэропорт вылета самолета Airbus A320neo авиакомпании «Сибирь». ЧП случилось сегодня, 17 декабря, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Лайнер выполнял рейс «Новосибирск – Бангкок». В полете у самолета обнаружилась техническая неисправность, в связи с чем командир воздушного судна принял решение вернуться в Толмачево. Пассажиров разместили в здании аэропорта, предложили им прохладительные напитки и питание. Они отправятся Бангкок резервным бортом.

О характере технической неисправности ничего не сообщается. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению перевозчиком требований лицензионного законодательства, законодательства о безопасности полетов и соблюдению прав пассажиров в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 17.12.19

В самолетах «Уральских авиалиний» появилось кошерное меню. / В Кургане иномарку намотало на дерево. / Губернатор Шумков подписал закон о бюджете-2020, а его заместитель объяснил, почему цифры изменились в последний момент. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»