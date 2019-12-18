Fiat Chrysler оформит слияние с производителем Peugeot, Opel и Citroen

Французская Groupe PSA (выпускает Peugeot, Citroen и Opel) и итальяно-американская Fiat Chrysler договорились о слиянии. Обновленная компания станет четвертой в мире по количеству проданных автомобилей и третьей – по объему выручки. Об этом говорится в совместном сообщении двух компаний.

По оценкам аналитиков, ежегодно новый гигант будет продавать 8,7 млн машин, выручка достигнет почти €170 млрд. Эти расчеты основаны на данных обеих компаний за 2018 год. Предполагается, что 46% дохода компания будет получать от продаж в Европе и 43% – от продаж в Северной Америке. Благодаря слиянию произойдет оптимизация производства автомобилей за счет принципа платформы.

Стороны полагают, что на урегулирование всех вопросов с акционерами и контролирующими органами потребуется до 15 месяцев, после чего слияние будет завершено и оформлено подобающим образом. Штаб-квартира нового холдинга разместится в Нидерландах.

Как напоминает РБК, 16 декабря FCA возобновил продажи автомобилей Opel в России. В 2015 году данная марка машин ушла с российского рынка на фоне низких продаж. О планах вернуться в Россию стало известно в феврале уходящего года. За счет российского рынка компания намерена усилить свои позиции в Евразийском регионе.

Амстердам, Иван Гридин

Амстердам. Другие новости 18.12.19

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