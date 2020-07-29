В России хотят массово внедрить алкозамки для автомобилей

Минпромторг РФ разрабатывает «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков, которые блокируют двигатель автомобиля при попытке сесть за руль пьяным. Через два года все транспортные средства Евросоюза будут оснащены такими приборами.

По итогам совещания, проведенного Минпромторгом, до 1 октября 2020 года будет разработана концепция «внедрения в массовое потребление алкозамков для транспортных средств», включая «обеспечение сервиса автомобилей с алкозамками». До 31 декабря будет «проработан вопрос» «о стимулировании массового внедрения алкозамков в серийные модели», пишет «Коммерсант».

Алкозамки давно применяются в разных странах. Так в Австралии автовладельцы, которые были пойманы за рулем в состоянии алкогольного опьянения, ставят их за свой счет и обязаны проводить ежемесячную поверку. В Литве с 1 января 2020 года можно сократить срок лишения прав, согласившись на установку алкозамка. С 2022 года все новые транспортные средства, произведенные на территории Евросоюза, должны быть оборудованы алкозамками.

В России пока нет ни нормативной базы, ни стандартов, ни инфраструктуры для обслуживания алкозамков. В 2010 году подобные устройства ставились на школьные автобусы в Татарстане и Ивановской области, но дальше пилотного проекта дело не пошло.

Эксперты указывают на несколько моментов, которые усложняют массовое внедрение алкозамков. Во-первых, велика вероятность ошибочного срабатывания системы блокировки. Если тест проводится один раз в момент посадки, то подышать на прибор может любой человек, не обязательно водитель. Если мониторинг на наличие паров проводится во время движения, то присутствие в салоне одного или нескольких пассажиров с признаками алкогольного опьянения может привести к принудительной остановке двигателя. К тому же к ошибке может привести использование жидкости для полости рта, духов или лосьона после бритья непосредственно перед тестом.

Во-вторых, инициатива неизбежно приведет к росту стоимости автомобилей, поскольку цены на алкозамки составляют от 25 до 120 тысяч рублей. «Пока все это выглядит как беспилотники и летающие такси. Когда-нибудь мы к этому придем, но пока забегаем вперед, – говорит первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. – Если алкозамки будут ставить за счет автопроизводителей, это приведет к росту цен на машины. Почему водитель, который вообще не пьет, должен платить сверху за алкозамок?»

В-третьих, автопроизводители и их дилеры, вероятно, идею не поддержат. «Учитывая значительную долю вторичного рынка и менталитет владельцев престижных авто, идея вряд ли окажется жизнеспособной. Да и тезис о том, что нет замков, к которым наши соотечественники не подберут «ключи», опровергнуть еще ни разу не удалось», – отмечает директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Татарстана Рифкат Минниханов.

Москва, Зоя Осколкова

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