В Госдуме хотят позволить подросткам водить машины с 16 лет

Депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением понизить до 16 лет возрастной порог на получение прав на управление легковым автомобилем. Письмо с таким предложение парламентарий направил начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову.

Как передает RT, по мнению народного избранника такое право 16-17-летним россиянам необходимо предоставить в связи с тем, что некоторые из них уже в этом возрасте начинают трудовую деятельность, поскольку являются студентами и проживают отдельно от родителей в других городах.

Власов считает, что раннее получение водительских прав позволит вовлекать молодежь в экономические процессы. По его мнению, стремление получить машину преобразуется у них в желание начать трудовую деятельность раньше и стать самостоятельными в финансовом плане. Парламентарий считает необходимым позволить тинейджерам становиться курсантами автошкол для получение прав категории В с 15 лет и 6 месяцев.

Отметим, что на сегодняшний день приступить к обучению в автошколе на управление легковой машиной можно с 16 лет, однако получить удостоверение на руки успешно сдавший экзамены курсант сможет только после достижения 18-летнего возраста.

Москва, Иван Гридин

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