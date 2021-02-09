ФАС проверит обоснованность роста цен и причины дефицита бензина в Приморье

Приморское УФАС России проверяет жалобы о нехватке автомобильного топлива, а также роста цен на бензин. Об этом сообщила пресс-служба управления.

В ведомство поступило восемь жалоб на рост стоимости бензина у независимых розничных нефтетрейдеров. ФАС потребовало от компаний предоставить материалы, обосновывающие повышение цен. В том случае, если в ФАС сочтут, что причин для роста стоимости не было, будут принятии меры антимонопольного реагирования.

В то же время в управлении напомнили, что в России цены на нефтепродукты не подлежат государственному регулированию. В рамках антимонопольного регулирования УФАС контролирует ценообразование в части обоснованности устанавливаемых цен компанией, занимающей на рынке доминирующее положение.

«Что касается ситуации с перебоями топлива на заправках сети АО «ННК-Приморнефтепродукт» во Владивостоке и других городах Приморского края, в настоящее время коллегами из Хабаровского УФАС России проводится работа по установлению причин сокращения/прекращения поставок бензина со стороны АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»", – сообщает Приморское УФАС.

Ранее перебои в топливом наблюдались в Хабаровском крае. На местных АЗС образовались километровые очереди. Часть автозаправок и вовсе закрылась из-за отсутствия бензина. Некоторые жители начали продавать место в очереди на АЗС, другие перепродавали топливо по завышенным в два-три раза ценам.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 09.02.21

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