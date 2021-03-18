Госдуме предложили возмещать по ОСАГО вред от выбоин и падающей наледи

В Госдуму внесен законопроект, который предполагает страховым компаниям возмещать по ОСАГО ущерб, нанесенный автовладельцам из-за ям и выбоин на дорогах, неубранного снега, падения сосулек и наледи с крыш и не спиленных вовремя гнилых деревьев. Соответствующий документ появился в электронной базе нижней палаты.

Авторами законопроекта выступили депутаты от ЛДПР. По их словам, инициатива направлена на защиту прав автомобилистов, так как они в последние годы отказываются приобретать полисы ОСАГО. Автовладельцы указывают на «недостаточную защищенность владельцев полиса, пострадавших от тех или иных непредвиденных ситуаций на дороге или во дворах».

Законотворцы указывают, что даже в случае признания вины коммунальщиками, автовладельцы вынуждены мотаться по судам.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.03.21

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