Теперь официально: ограничения на полеты на юге России продлены до 14 марта

Оператор кубанских аэропортов «Аэродинамика» подтвердил продление режима закрытого неба на юге России до 14 марта.

«По решению авиационных властей продлены ограничения на использование воздушного пространства в зоне полётов аэропортов юга России до 14 марта 03:45 по московскому времени», – говорится в сообщении оператора (цитата по «Прайм»).

Аэропорт Сочи продолжит работать в штатном режиме в качестве временного хаба.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что ограничения на полеты на юге России будут продлены до 14 марта.

Напомним, Росавиация 24 февраля закрыла аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, а также воздушное движение над этими регионами. Решение было принято в связи с военной операцией России на Украине.

Первоначально запрет был установлен до 2 марта, потом его продлили до 3:45 мск 8 марта.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»