Турция запретила пролет над своей территорией самолетам с двойной регистрацией

С 1 ноября Турция запретила пролет через воздушное пространство страны для самолетов с двойной регистрацией. Из-за этого продолжительность рейса из России в Египет вырастет, пишет РБК со ссылкой на туроператоров и перевозчиков.

Турецкие власти ввели ограничения для лайнеров, зарегистрированных в двух юрисдикциях. Дело в том, что из-за введенных в отношении России санкций, авиакомпании вынуждены перерегистрировать самолеты. Так весной больше половины бортов, эксплуатировавшихся в РФ, были зарегистрированы в иностранных реестрах.

В конце мая аналогичное решение в отношении лайнеров Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных в двух юрисдикциях, принял Китай. По словам источника, после стандартной процедуры актуализации электронных досье российские перевозчики не смогли подтвердить Пекину, что самолеты были сняты с регистрации за рубежом.

Минтранс намерен в ближайшее время провести переговоры с Турцией по данному вопросу. В ведомстве назвали дискриминацией так называемую двойную регистрацию, которая прямо противоречит целям и задачам Международной организации гражданской авиации (ICAO). Кроме того, в Минтрансе обвинили бермудские авиавласти в затягивании дерегистрации воздушных судов, что по мнению министерства, является грубым нарушением Чикагской конвенции.

«Ситуация на сегодняшний день такова, что недружественные страны обвиняют нас в созданной ими же «двойной регистрации» и совершенно не замечают того, что сами же нарушают основные принципы Чикагской конвенции», – добавил представитель ведомства.

Весной 2022 года на фоне западных санкций, введенных против российской авиаотрасли из-за военной операции на Украине, президент Владимир Путин разрешил регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных компаний. Закон принят для «повышения устойчивости транспортного комплекса».

Анкара, Зоя Осколкова

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