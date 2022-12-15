Россия продлила запрет на въезд грузовиков из Евросоюза

Российские власти продлят запрет на въезд фур из «недружественных стран» до 30 июня 2023 года. В ассоциации перевозчиков считают, что перегрузка товаров на границе не отразилась на стоимости доставки и сохранности грузов.

Ранее правительство запретило грузовикам из ЕС пересекать границу с Россией до 31 декабря 2022 года. Это стало ответом на решение Евросоюза с 8 апреля не пускать на свою территорию грузовики, зарегистрированные в РФ. По итогам совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова было решено продлить ограничение, пишет РБК со ссылкой на источники.

Как пояснили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), страны Евросоюза, которые ввели против России санкции в сфере автоперевозок, отказались тем самым от исполнения заключенных каждой из них соглашений о международном автомобильном сообщении. Такое грубое нарушение международного права не могло остаться без ответа.

В АСМАП поддерживают продление запрета до тех пор, пока будут действовать санкции Евросоюза в отношении российских перевозчиков. Благодаря постановлению правительства российские компании получили возможность участвовать в доставке европейских грузов и российских товаров, экспортируемых в Евросоюз, хотя бы на части маршрута, пролегающей по территории России. При этом введение механизма перецепки или перегрузки товаров на границе не привело к увеличению стоимости доставки и не сказалось на сохранности грузов. Перегрузка товаров, как правило, не превышает нескольких часов, что несопоставимо с длительными простоями грузовых автомобилей на границах со странами ЕС.

Москва, Зоя Осколкова

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