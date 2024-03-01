Сроки поставок всех новых российских самолетов перенесены на два года

Поставки импортозамещенных самолетов Sukhoi Superjet New (SJ-100) перенесены на 2026 год. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на пресс-службу «Ростеха» и Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). На 2025-2026 годы сдвигаются поставки других новых отечественных самолетов – МС-21,Ту-214, Ил-114-300 и «Байкал», сообщили Минпромторг и «Ростех». Как отмечает газета «Коммерсантъ», авиастроители не успевают испытать самолеты в обозначенные в 2022 году сроки, а их характеристики не соответствуют изначально планировавшимся.

Сертификация самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8 сдвигается на 2025 год из-за дополнительных работ и испытаний, заявили в «Ростехе». В связи с этим начало поставок импортозамещенных лайнеров этого типа перенесено на 2026 год. В госкорпорации при этом отметили, что такой срок предусматривался изначально.

В пресс-службе ОАК пояснили, что компании кооперации сталкиваются с объективными ограничениями, связанных с необходимостью разработки новых систем, воссоздания с нуля компетенций, проведения полноценных испытаний и запуска серийного производства в условиях дефицита времени. Кроме того, в ходе испытаний выявлена необходимость в доработке двигателя ПД-8 для обеспечения его безопасности и надежности эксплуатации во всех режимах, рассказали в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК)

В «Ростехе» сообщили, что госкорпорация в 2026 году планирует передать авиакомпаниям 30 новых самолетов SJ-100 с двигателем ПД-8. Сегодня в различной стадии готовности находятся 16 новых импортозамещенных самолетов этого тип, уточнили в пресс-службе ОАК.

Ранее, в декабре глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что первый полет SJ-100 с ПД-8 состоится в начале 2024 года. По его словам, российские двигатели уже установлены на опытных самолетах.

Накануне глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что серийные поставки российского самолета МС-21 также могут начаться в 2026 году, а не в 2025-м. Он отметил, что испытания самолета продолжаются и подчеркнул, что корпорация намерена завершить их максимально быстро. Вместе с тем точные сроки Чемезов не назвал. В марте прошлого года вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что завершение сертификации МС-21 запланировано на конец 2024 года, а начало серийных поставок – с 2025 года.

Тем временем в пресс-службе «Ростеха» заявили, что финальный облик самолета МС-21 пока даже не сформирован, пишет РБК. «В процессе замещения иностранных компонентов на отечественные меняются весовые характеристики МС-21. Финальный облик полностью импортозамещенного самолета будет сформирован во второй половине текущего года», – заявили там. Меж тем, как отметили несколько источников РБК в авиаотрасли, МС-21 по характеристикам пока уступает заявлявшимся ранее параметрам: дальность полетов сокращена с 5 тыс. до 3,5 тыс. км, пассажировместимость снизится с 211 кресел до порядка 135.

Для МС-21-310 основной проблемой стал более тяжелый планер, указывает «Ъ». Согласно данным производителя, масса пустого импортозамещенного самолета по отношению к предыдущей версии (МС-21-300) увеличилась на 5,75 т. По словам источников газеты, это произошло за счет применения отечественного композита и новых систем самолета. В итоге дальность полета при максимальной коммерческой загрузке в 20,3 т сократится менее чем до 2800 км, а по сведениям некоторых источников – менее 2000 км. Предельная высота полета для самолета – 7 км. Без снижения массы самого самолета и его систем, по мнению собеседника газеты в авиапроме, достижение плановых летно-технических характеристик будет недостижимо.

Кроме того, газета «Коммерсантъ» отмечает, что помимо МС-21и SJ-100 также перенесены сроки поставок других разрабатываемых для замещения самолетов западного производства российских пассажирских лайнеров – Ту-214 и Ил-114-300. Поставки должны были начаться в 2024 году, но теперь сдвинуты Минпромторг и «Ростехом» на два года. Кроме того, по сведениям издания, сертификация самолета «Байкал» Уральского завода гражданской авиации перенесена на 2024 год, начало поставок – на 2025 год. «Характеристики всех этих самолетов по разным причинам не соответствуют изначально заявленным, из-за чего они не успевают пройти сертификацию», – отмечается в публикации.

Напомним, в январе текущего года правительство РФ утвердило программу по расширению производства воздушных судов на следующие шесть лет, в рамках которой должно быть построено свыше 600 полностью отечественных лайнеров. Согласно документу, отечественным авиаперевозчикам планируется передать 142 самолета SSJ-New, 270 лайнеров МС-21-310, 70 самолетов Ил-114-300, 115 машин Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube