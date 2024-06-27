В России хотят в 10 раз увеличить штрафы за вождение в нетрезвом виде

В Амурской области депутаты законодательного собрания предложили в 10 раз увеличить штрафы за вождение в состоянии опьянения. Соответствующее обращение направлено в Госдуму и правительство РФ.
Административный штраф за нетрезвую езду, передачу управления пьяному водителю или отказ от медосвидетельствования предлагается увеличить в десять раз – до 300 тысяч рублей. Кроме того, депутаты предлагают увеличить и срок лишения прав – от трех до пяти лет, а также предусмотреть возможность конфискации транспортного средства (ТС).
Вместе с тем, предлагается внести поправки в правила задержания автомобиля, чтобы ТС можно было применять в качестве меры обеспечения до уплаты административного штрафа или исполнения наказания.
Для водителей-рецидивистов хотят ужесточить наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, а имеющие судимость автомобилисты, пойманные пьяными за рулем, будут обязаны уплатить от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.
Благовещенск, Зоя Осколкова
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