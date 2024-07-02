В Госдуме предложили проводить повторное медосвидетельствование 80-летних водителей

В Госдуме предложили внести в статью 23 федерального закона «О безопасности дорожного движения» и внесли на рассмотрение законопроект об обязательном повторном медицинском освидетельствовании водителей, достигших 80 лет для определения наличия или отсутствия противопоказаний к управлению транспортными средствами, – сообщают СМИ.

В пояснительной записке к законопроекту, в частности, говорится: «Согласно Федеральному закону от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» повторно проходить медицинское освидетельствование необходимо только в связи с заменой водительского удостоверения после истечения срока его действия (10 лет), либо в связи с возвратом водительского удостоверения после истечения срока лишения права на управление транспортными средствами, либо в связи с возвратом водительского удостоверения после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью».

«Введение повторного медосвидетельствования в 80 лет поможет своевременно выявлять заболевания, способные ухудшить возможность управления транспортным средством: это, в частности, деменция, сердечные болезни. Такая мера снизит риск ДТП», – говорится в документе.

Отметим, что действующее законодательство обязует водителей проходить повторное медосвидетельствование «при замене водительского удостоверения после истечения срока его действия, после возврата прав в связи с истечением срока запрета на управление транспортными средствами, либо в связи с возвратом документа после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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