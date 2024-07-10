В Госдуме анонсировали введение высоких штрафов для электросамокатчиков

Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение на пленарном заседании в среду, 10 июля, законопроекта о введении высоких штрафов для электросамокатчиков. Об этом он сообщил в своем тг-канале.

По его словам, парламентарии обсудят установление штрафов за нарушения при пользовании электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Соответствующий проект закона был рассмотрен в первом чтении.

Наказывать водителей электросамокатов планируется за превышение скорости, неправильную езду по проезжей части, тротуарам и пешеходным зонам, оставление места ДТП, а также за управление транспортным средством в пьяном виде и отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Володин напомнил, что с 1 марта прошлого года в России действуют правила дорожного движения для СИМ, но ответственность за их нарушения не была предусмотрена. «В этом году количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности уже в два с половиной раза больше, чем в прошлом за аналогичный период», – отметил он.

Спикер Госдумы заявил, что введение штрафов для электросамокатчиков «должно уменьшить количество ДТП на дорогах и обеспечит безопасность наших граждан».

Напомним, законопроект о штрафах для электросамокатчиков был внесен группой сенаторов в Госдуму в апреле. Авторы инициативы предложили ввести штраф до 30 тысяч рублей за пьяное вождение, до 3 тысяч рублей – за езду вдвоем, до 2,5 тысячи рублей – за создание помех пешеходам, до 5 тысяч рублей – за превышение скорости. Правительство РФ в своем отзыве указало, что поддержит законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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