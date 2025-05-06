Минтранс приостановил 29 лицензий после проверки танкерного флота

Министерство транспорта РФ завершило оценку технического состояния российских танкеров. Об этом рассказал глава Минтранса Роман Старовойт.

В настоящее время завершена оценка техсостояния танкеров под флагом России вместимостью до 5000 тонн, передает РИА «Новости». Проверено более 1,3 тысячи танкеров, замечания выявлены на 230 судах, их владельцам установлен срок устранения несоответствий.

По словам министра, после проверок по недопущению и ликвидации загрязнения окружающей среды нефтью и нефтепродуктами с судов было вынесено 29 решений о приостановке и прекращении лицензий.

Проверки техсостояния российских танкеров вместимостью более 5000 тонн планируется завершить до августа.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. На Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. Последствия экологической катастрофы до сих пор устраняются.

В начале февраля Минтранс по поручению президента РФ на фоне крушения танкеров в Керченском проливе начал проверку всего танкерного флота России. Отмечалось, что под ревизионные мероприятия попадут около 500 компаний, эксплуатирующих суда для перевозки нефтепродуктов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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