Алиханов анонсировал первый полет полностью импортозамещенного МС-21

Полностью импортозамещенный пассажирский самолет МС-21, как ожидается, поднимется в небо уже в октябре текущего года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«В этом месяце мы планируем поднять первый импортозамещенный уже полностью МС-21», – сказал глава Минпрома, чьи слова приводит «Интерфакс».

До этого ожидалось, что летные испытания полностью импортозамещенного МС-21 стартуют в августе.

Ранее Алиханов сообщал, что частично импортозамещенная версия МС-21 с российским двигателем ПД-14 в июне приступила к сертификационным полетам. В ходе испытаний было протестировано оборудование радиосвязи.

В Ростехе планируют, что поставки новых лайнеров заказчикам начнутся в 2026 году. На сегодняшний день в разной степени готовности находятся 20 самолетов МС-21.

МС-21 – среднемагистральный узкофюзеляжный самолет. Его разработкой занимается занимается ПАО «Яковлев» (входит в ОАК «Ростеха»). Он сможет перевозить до 211 пассажиров на расстояние до 5100 км.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube