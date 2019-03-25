Депутат Госдумы: «Мы переживаем за интересы сербского народа и его безопасность»

Депутат Госдумы Евгений Примаков, побывавший в Сербии с визитом в составе российской делегации, дал интервью сербским СМИ, где высказал обеспокоенность Москвы тем, что в Косово нет условий для безопасности сербов и их имущества.

«России важно, чтобы права Сербии на южную область уважали, и мы гарантируем, что Сербия не проиграет в этом процессе. Мы поддержим любое решение Сербии в вопросе Косово и Метохии, если оно будет отвечать нормам политического консенсуса и не вызовет гражданские столкновения», – подчеркнул Примаков.

Что касается евроинтеграции Белграда, российский парламентарий отметил, что в этом вопросе Сербия ориентироваться на свои интересы, чтобы войти в ЕС на собственных условиях. «Страна находится в центре Европы и ее экономическая жизнь связана с Евросоюзом. Но мы прекрасно видим, как была уничтожена экономика Болгарии после вхождения в Евросоюз, этого нельзя допустить с Сербией. Также я бы призвал не забывать о том, что функционеры ЕС обещали Сербии интеграцию «мелкими шагами»: выдать Караджича, уважать общую политику Евросоюза, присоединиться к санкциям против России. Нужно понимать, где проходит граница между компромиссом и «прогибом». Мы переживаем за интересы сербского народа и его безопасность. Если Сербия на своих условиях войдёт в Евросоюз, тогда это будет полезно для страны», – сказал российский парламентарий.

Примаков также отметил, что не стоит ставить вопрос ребром – БРИКС или ЕС. «Сербии важно сотрудничать с обеими структурами, конечно, сближение с ОДКБ – это дополнительные возможности, но страна выбрала позицию военного нейтралитета и этот выбор необходимо уважать», – уточнил депутат Госдумы.

Евгений Примаков известен на Балканах не только как внук знаменитого министра иностранных дел России, который внес весомый вклад в принятие резолюции 1244 Совбеза ООН, но и как руководитель Русско-Сербской Гуманитарной миссии на Балканах. На счету миссии подаренные деревенским больницам Сербии оборудованные машины скорой помощи, способные добираться даже в самые глухие села, а также открытые по всей стране библиотеки с русской литературой.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 25.03.19

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