Президент Сербии заявил, что организаторам беспорядков нужны не выборы, а его голова

Популярное издание «Сербский Телеграф» опубликовало авторскую статью президента Сербии Александра Вучича, в которой глава республики отметил, что «оппозиция должна наконец рассказать народу, чего она хочет – выборы или его голову».

Как пишет Вучич, лидерам нынешних протестов не нужны выборы, поскольку народ Сербии не отдаст им свои голоса – все избирательные кампании за последние семь лет «были проиграны ими более чем убедительно». А, если это не выборы, какова цель? – спрашивает президент Сербии – Что они хотят добиться, когда врываются с пилами в здание РТС, когда окружают президентский дворец, когда планируют митинги, на которые «придет вся Сербия»?

«Оппозиция хочет найти таких людей, которые как бы в шутку отстранят его от власти без выборов, так же, как они «шутили», выходя на протесты с виселицами и пилами» – пишет Вучич.

«Власть в этой стране получают на выборах, а те, кто хочет по-другому, пусть так и скажут. Не нужно прятаться ни за детьми, ни за теми, кто по какой-нибудь причине или без недоволен, ни за глупыми шуточками» – обратился к лидерам протестов президент Сербии.

Вучич также подчеркнул, что в течение своей 25-летней политической карьеры он проигрывал и выигрывал на выборах и приходил к власти, но «никогда ничего не делал насильственным путём».

«Не думаю, что я безошибочен и меня нельзя сменить» – отметил Вучич и добавил, что за сегодняшних организаторов беспорядков будут голосовать «не все из тех, кто выходит на протесты и участвует в «осаде» президентского дворца».

«На выборах вы получите ответ. Такой, какого заслуживаете. Четкий и точный, правильный ответ для тех, кто думает, что Сербию сегодня можно обманывать так же, как они ее обманывали вчера. И там ни пилы, ни виселицы вам не помогут» – заявил Вучич.

Белград, Катарина Лане

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