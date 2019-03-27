Приштина рискует «взбесить» США налогами на сербские товары: косовары не скрывают опасений

Введение 100-процентных пошлин на ввоз сербских товаров в Косово испортило отношения Приштины с не только Белградом, но и с влиятельными внешнеполитическими партнёрами, подтвердил заместитель спикера косовского парламента Энвер Ходжай, выступая в программе «Анализ дня» в эфире РТК3. Тем не менее, по его словам, это решение, направленное против Сербии и вызывающее у многих раздражение, пока останется в силе.

Ранее Ходжай заявлял о том, что «пошлины могут стоить Косово отношений с США». «Введённые против Сербии, они удаляют Косово от Америки, ведь когда Трамп пишет письмо о том, что он занимается этим вопросом, а мы ничего не предпринимаем в ответ, это может негативно сказаться на наших отношениях», – говорил политик.

Косовские власти на днях пообещали открыть сербским товарам доступ на рынок края взамен на признание Белградом независимости Косово. Однако пока сербские власти не признают Косово, товары с сербского рынка по-прежнему будут облагаться 100% таможенными налогами и «эту тему следуют закрыть для обсуждений, как исчерпавшую себя», – подчеркнул Ходжай, выразив скептическое мнение о возможности до конца этого года добиться какого-либо соглашения между Приштиной и Белградом.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 27.03.19

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