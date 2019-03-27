«Демократия под угрозой»: сербская оппозиция ищет поддержки в Вашингтоне

Сербская оппозиция снова пытается заинтересовать американские политические круги в большей интервенции республики. Лидер «Союза за Сербию» Драган Джилас побывал с визитом в Вашингтоне, чтобы рассказать представителям Госдепа, Сената и Конгресса США, как в Сербии «ущемляются» демократические права граждан.

Формальным поводом для этой поездки стало изменение статуса Сербии в ежегодном бюллетене Freedom House. В обновленном рейтинге этой неправительственной организации главными противниками свободы стали Китай, Россия. Беларусь, Куба, Венесуэла. Свободными были названы всего 86 из 195 государств мира – «посчастливилось» Индии, Монголии, балтийским странам, Гане, Бенину и почти всем странам западной и центральной Европы. Балканские государства – Албания, Северная Македония, Босния и Герцеговина признаны «частично свободными», а Сербия утратила даже этот статус.

В ходе визита в американскую столицу Джилас встретился также с заместителем директора по делам Европы в Совете национальной безопасности США Джоном Эратом и заместителем помощника госсекретаря США Мэтью Палмером. Одной из тем консультаций стали досрочные выборы в Сербии, которые оппозиция намеревалась бойкотировать.

Комментируя этот визит, политический аналитик Драгомир Анджелькович отметил, что Джилас явно «пытается заинтересовать американские политические круги в большей интервенции в Сербии». «По примеру Македонии некоторым представителям прозападной части оппозиции хотелось бы большего присутствия Америки в Сербии, а также привести к власти людей, более близких к США, но для этого сначала необходимо ослабить власть нынешнюю», – сказал эксперт.

Как считает Анджелькович, намерение Джиласа ясно – получить поддержку Америки, но вопрос – сумеет ли он. «Джилас в качестве политика бесперспективен, и неизвестно, захотят ли американцы опереться на него. А во-вторых, заинтересованы ли Штаты вообще в большем присутствии на Балканах и в эскалации здесь кризиса. У них сейчас достаточно других проблем. Так что это лишь попытка Джиласа заинтересовать американские политические круги в большем присутствии на Балканах, а не что-то, что даст быстрый результат», – полагает политический аналитик.

Белград, Катарина Лане

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