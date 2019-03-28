Русский взгляд на протесты в Белграде: Сербию подталкивают к анархии и признанию Косова

Массовые уличные протесты в Сербии против действующего руководства страны могут быть направлены не просто на дестабилизацию ситуации в республике, еще одна из возможных целей Запала – подтолкнуть официальный Белград к признанию Косова, что не может не беспокоить Россию. Как отметил российский историк и писатель Никита Бондарев, «искренне жаль выходящих на демонстрации сербских патриотов, озабоченных проблемой сдачи Косово и членства Сербии в НАТО – их просто будут использовать как массовку».

По его мнению, сейчас протесты используются не для того, чтобы «обездвижить» президента Сербии Александра Вучича, а наоборот – «чтобы его подстегнуть и припугнуть, сделать более сговорчивым во всем, что касается признания независимости Косово».

При этом ситуация в перспективе при определенных условиях может обостриться. «Протесты могут стать катализатором ситуации вокруг Косово, а могут и, наоборот, ингибитором. Если президент Александр Вучич замораживает переговоры с Приштиной по Косово, блокирует так называемый «брюссельский процесс», то оппозиционная активность направляется против президента, происходит временный паралич власти, Сербия погружается в «переходный период» или вообще в полную анархию. Пользуясь этим, албанцы вводят войска на север Косово, Сербия остается вообще ни с чем, даже без тех малых уступок, в виде Звечан и Зубин-Потока, на которые был готов Хашим Тачи (в обмен на Прешевскую долину)», – полагает Бондарев.

В то же время, как считает эксперт, протест в Сербии вырождается после его радикализации, в которой первую скрипку играют очевидно играют «системные» националисты Бошко Обрадовича и бывший мэр Белграда Драган Джилас. Эта уже ситуация спровоцировала раскол в движении «Двери». «Избавляется Обрадович как раз от идейных сербских патриотов, отвергающих альянс с либералами и западниками, депутат Срджан Ного уже исключен из «Дверей», депутат Зоран Радойчич опубликовал открытое письмо о поддержке Ного и своем потенциальном выходе из партии», – обратил внимание Бондарев.

«Я эти кадровые чистки в «Дверях» расцениваю однозначно – Джиласу, которого называют главным дирижером протестов, удалось наконец убедить условный Запад, что Бошко Обрадович – это «хороший плохой парень», это националист, но контролируемый и управляемый националист. Запад таких не любит, но терпит, понимая, что без их участия серьезные общественно-политические подвижки в странах Центральной и Юго-Восточной Европы невозможны», – отметил Бондарев.

Вместе с тем эксперт назвал надуманными сравнения нынешней сербской ситуации с «майданом», которые часто звучат в российских СМИ. «Майдана в Белграде не было и в ближайшее время не предвидится. Несмотря на то, что президент Вучич назвал Обрадовича «фашистом», Обрадович, конечно, никакой не фашист. Он был когда-то сербским патриотом, сейчас он ведет себя скорее как хитрый циничный прагматик. Можно сказать, что Обрадович повторяет путь Вука Драшковича, который когда-то был крестным отцом всего сербского политического национализма, Шешеля в том числе, а затем стал западником и либералом, нынче он дорогой гость в американском Белом доме (его регулярно приглашают туда на т.н. «Молитвенный завтрак»)», – сказал Бондарев.

По его оценке, Обрадович не тот человек, который готов проливать кровь своих сограждан. «Я таких среди сербской оппозиции вообще не вижу. Как говорится, «настоящих буйных мало». Человека, которого по харизме и по степени отмороженности можно было бы сравнить с Воиславом Шешелем на его пике, сегодня в сербской политике нет. И это, наверное, хорошо», – заключил Бондарев.

Белград, Катарина Лане

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