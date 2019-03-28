Сербская оппозиция готовит новые провокации: добивается македонского варианта

Предстоящие выборы в Сербии могут привести к громким скандальным инцидентам и насилию. Об этом заявил один из лидеров оппозиционного блока «Союз за Сербию» Драган Джилас, побывавший с двухдневным визитом в Вашингтоне.

В интервью «Голосу Америки» Джилас сообщил, что на встречах с американскими политиками он представил ситуацию в Сербии, как критическую. «Я сказал своим собеседникам: представьте сегодня выборы в Сербии, в такой атмосфере и напряженности. На этих выборах были бы тысячи инцидентов, вероятно, и жертвы, потому что люди в атмосфере, в которой ненавидят тех, кто голосует за другой вариант. Это не тот климат, не та атмосфера, чтобы идти на какие-либо выборы в Сербии» – сказал Джилас.

Комментируя эти заявления, депутат сербского парламента от Прогрессивной партии Владимир Джуканович отметил, что «Джилас подразумевает, что хотел бы развития событий по македонскому сценарию и власть должна бы согласиться на их условия и дать оппозиции возможность установить выборные правила, что само по себе скандально».

«Он (Джилас) уехал в Америку именно за поддержкой. У США, Великобритании и им подобных стран цель дестабилизировать Сербию. Поэтому ему нужна от них отмашка на то, чтобы устроить тут цирк», – подчеркнул Джуканович.

«Как будут развиваться события, пока неясно, но они уже творят тут отвратительные вещи, пытаясь парализовать государственную систему. Оппозиция не уверена, сможет ли, ведь их все же меньшинство, хоть и агрессивное, которое пытается угрозами добиться чего-то, что можно бы представить как свою победу», – заключил парламентарий.

Белград, Катарина Лане

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