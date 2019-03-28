Дестабилизация Сербии угрожает интересам России

Обострение социально-политической обстановки в Сербии, которую сейчас сотрясают массовые акции протеста, угрожает интересам России. При негативном развитии событий РФ рискует потерять многомиллионные инвестиции, под угрозой срыва может оказаться и масштабный газовый проект «Турецкий поток». Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали российские эксперты сегодня на пресс-конференции в Москве. По их оценке, для России крайне важна стабильная обстановка в балканской республике и сохранение там нынешнего статуса-кво, но ситуация может «взорваться» уже после 13 апреля, и Москва должна быть к этому готова.

Балканы в эпицентре геополитической борьбы

Профессор МГИМО, специалист по новейшей истории Балкан Елена Пономарева подчеркнула, что нынешнюю ситуацию в Сербии ни в коем случае не следует воспринимать как «местечковый конфликт».

«Балканы – это один из стыковых регионов мировой политики, он плотно вписан в мировую повестку. Интересы внешних игроков оказываются здесь доминирующими, в отличие от интересов региональных групп. Протесты не исключение. Здесь серьезные интересы крупных игроков, начиная от государственных акторов – Соединенных штатов, Германии, условно говоря, заканчивая Европейским союзом и НАТО. Кроме того, это и интересы международных криминальных и террористических структур, которые активно работают на Балканах», – подчеркнула Пономарева.

По ее оценке, именно внешние игроки во многом сейчас разогревают ситуацию в Сербии и используют протесты в своих целях.

Политолог, директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта Balkanist.ru Олег Бондаренко согласился, что протесты в Сербии приобрели искусственный характер. «Протесты там проходят с 8 декабря 2018 года, каждую субботу, при этом там выступают люди разных политических взглядов, у которых нет общей идеологической платформы, они очень разрознены. Единственная их цель – поменять власть. Эскалация протестной активности была малопрогнозируема», – обратил внимание эксперт.

По его мнению, сейчас в Сербии частично пытаются повторить украинский сценарий 2014 года. «Это калька событий, которые прежде можно было видеть в других государствах. Недавно мне скинули ссылку на сайт Istinomer.rs – там люди, некие гражданские активисты, меряют активность президента и его депутатов. Ровно такой же сайт при поддержке грантовых американских программ был на Украине в 2013 году», – напомнил Бондаренко.

С его точки зрения, протесты в Сербии стали инструментом давления на президента республики Александра Вучича. «Он первым после Милошевича (Слободан Милошевич – бывший президент Югославии, которого позже обвинили в «военных преступлениях» в Косово) стал лидером Сербии, кто попытался сконцентрировать в своих руках довольно большое количество власти. В том есть свои минусы, но есть свои плюсы», – сказал Бондаренко.

В то же время, как отметил эксперт, есть еще «второй момент, которым сейчас активно прикрываются люди, которые выступают против Вучича, очень болезный, возможно, самый болезненный для Сербии вопрос – Косово».

«Постепенно Вучича приводят к тому, что он должен признать независимость Косово. Не так давно было заявление парламента Косово, который фактически выставил Сербии ультиматум: либо вы признаете Косово в этих административных границах, либо никакого диалога не будет», – обратил внимание Бондаренко.

Политолог также отметил, что один из лидеров протеста, бывший мэр Белграда, глава «Союза за Сербию» Драган Джилас уже побывал на консультациях в Вашингтоне. «Наверное, не в качестве приватного лица и не личные проблемы обсуждал. Скорее всего, это касается будущего Сербии после Вучича», – предположил он.

В то же время, как отметила Пономарева, протесты играют важную роль «не только в дестабилизации региона и конфронтации по косовскому вопросу». «Они отвлекают внимание от важнейшего события этого года – 20-летия бомбардировок НАТО. И мы опять не судим НАТОвских агрессоров, а мы занимаемся вопросами, связанными с возможностью политического переворота. Эта радикалиация протестных настроений, я думаю, связана и с этим. Они (внешние игроки) увидели, что благородные порывы можно облечь в дивиденды. Любое действие решает несколько задач, одной из них является и нивелирование проблемы бомбардировок», – подчеркнула профессор МГИМО.

Сербию толкают к выбору – Запад или Россия

Комментируя ситуацию в Сербии, Пономарева также напомнила, что Белград до сих пор не до конца обозначил свою позицию на международной арене. «Сербию все время толкают к выбору – Запад или Россия», – отметила она.

Примечательным является тот факт, что часть протестов в Сербии связывают с пророссийскими силами, однако, если вникнуть в вопрос, это окажется не совсем так, отметил со своей стороны Бондаренко. «Движение «Двери» создавалось как пророссийское, но пред тем, как начались протесты, оттуда выгнали часть депутатов. Из тех, кто представляет движение, половина критично относится к протестам», – сказал политолог.

Бондаренко также подчеркнул, что часть российского общества обманывается тем, что среди протестующих в Сербии много пророссийских сил, которые при этом претендуют на власть. «Есть определенные искушения у коллег считать оппозицию, которая участвует в протестах, более пророссийской, чем действующий президент. Но на улице, где ты ни за что не отвечаешь, ты можешь говорить, все что угодно. Это только фасадная часть, никто из числа оппозиционеров не представляет силу, которая реально претендует на власть», – уверен он.

Россия, Сербия и «Турецкий поток»

Бондаренко пояснил, что стабильность в Сербии очень важна для политических и экономических интересов России. «У нас сейчас есть общеевропейская консолидированная антироссийская позиция по санкциям, по Крыму, по Донбассу. По сути, у нас есть две страны, которые находятся в самом центре Европы и которые выступают с поддержкой российской внешней политики – как в Сирии, так и в других регионах. Сербия и Босния – две единственные страны, кто не входит в Альянс. Сербия не ввела санкции против России. И мы должны в этом участвовать, иначе мы будем проигрывать», – сказал политолог.

Кроме прочего, Россия имеет в Сербии и экономические интересы, подчеркнул он. «Они (интересы России) связаны с реализацией европейской ветки «Турецкого потока», которая в случае разрешения Еврокомиссией и начала строительства этой ветки по территории Болгарии должна пройти по территории южной Сербии мимо города Ниш, недалеко от территории Косово», – пояснил эксперт.

При этом, как отметил Бондаренко, «не надо быть большим провидцем, чтобы сказать, что, если будут проходить гражданские волнения, реализация проекта будет под угрозой».

Пономарева со своей стороны обратила внимание, что на территории Косово находится крупнейшая американская военная база. «Очень важный момент. Эта база находится на стыковке двух старых энергопроводов номер 8 и 10. Фактически, Балканы и старая Европа питаются за счет этих потоков. Сейчас США ничего не стоит перекрыть вентиль и создать энергетическую блокаду Европы, если таковы будут интересы. Именно поэтому они не заинтересованы в создании альтернативных путей, поэтому идет такой серьезный бой за «Серверный поток -2» и «Турецкий поток», – подчеркнула профессор МГИМО.

Вместе с тем, по словам Бондаренко, Россия также активно инвестирует в сербские железные дороги. «Сумма чуть менее миллиарда. Что-то уже инвестировано, что-то – предполагается. На эти деньги осуществляется масштабная реновация сети железных дорог. Если начнутся волнения, Россия лишится этих денег, они будут просто утрачены. Но и этим общие интересы не ограничиваются и они не должны страдать. Поэтому Россия заинтересована в стабильности на Балканах», – констатировал он.

Москве пора активизироваться

По мнению экспертов, стабильность на Балканах для России связана с фигурой Вучича, который, несмотря ни на что, еще «является стабилизатором обстановки».

По словам Пономаревой, сейчас оппозиция буквально шантажирует Вучича. «Оппозиция выдвинула ему требования 13 апреля сложить полномочия. Остается две недели, я спрашиваю сербских коллег, а что дальше, если он не подаст в отставку? Они говорят – может быть, правительство отправит в отставку – то есть некий компромисс возможен», – сказала профессор МГИМО.

По мнению Бондаренко, в Сербии сейчас определённо «что-то готовится», и России необходимо способствовать урегулированию ситуации в балканской республике.

Эксперт пояснил, что поскольку краеугольным камнем, вероятнее всего, является признание Сербией Косово, Москва могла бы инициировать переговорный процесс по этой проблеме. «Нужно предлагать, предлагать площадку: Грозный, Казань. Если вдруг Россию будут воспринимать как одну из заинтересованных сторон, если кто-то будет возражать против того, чтобы проводить переговоры в России, можно в Средней Азии, Казахстане – почему бы и нет. Вопрос переговорных дипломатических усилий и инициатив», – отметил политолог.

Москва, Мария Вяткина

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