Умер бывший президент Черногории

Экс-президент Черногории, бывший премьер-министр Югославии времен агрессии НАТО Момир Булатович скончался в воскресение, 30 июня, в селе Рачи недалеко от Подгорицы. Причиной стал сердечный приступ после посещения могилы сына, который ровно 11 лет назад в юношеском возрасте умер от болезни.

Булатович родился 21 сентября 1956 года в Белграде в семье офицера Югославской народной армии. Он учился на экономическом факультете в Подгорице и со студенческих лет занимался политикой.

В 1989 году его избрали председателем президиума Союза коммунистов Черногории, а на первых многопартийных выборах в 1990 году был избран президентом республики. Спустя 8 лет по приглашению тогдашнего руководителя Югославии Слободана Милошевича Булатович возглавил правительство страны и на этой должности объявил о введении военного положения перед бомбардировками НАТО в 1999 году.

Уйдя с государственных постов, он занялся наукой и написал несколько книг. В последние годы Булатович активно выступал против политики действующей власти Черногории во главе с Мило Джукановичем, против вступления страны в НАТО, признания независимости Косово и введения санкций против России.

На одной из акций протеста в Подгорице в феврале 2016 года Булатович в интервью Пятому каналу российского телевидения заявлял, что против вступления свой страны в НАТО. «Я черногорец, мне не всё равно, что происходит с моей страной. Я не хочу, чтобы Черногория стала членом НАТО. Я люблю и Черногорию и Россию, и считаю, что нам нельзя быть против нее», – сказал тогда он.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 28.06.19

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