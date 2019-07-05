«Здесь трехразовое питание, врачи»: Босния приютит семьи исламских террористов

Центр для беженцев в Мостаре может принять семьи бывших террористов запрещенного в России «Исламского государства», возвращающихся из Ирака и Сирии. Об этом сообщила министр по гражданским правам и вопросам беженцев временного правительства Боснии и Герцеговины Семиха Боровац.

«Если им негде остановиться, они могут разместиться в этом центре. «Салаковац» -возможный вариант», – сказала министр.

В «Салаковце» сейчас находится 180 человек, 162 из которых мигранты, большинство из них прибыли из Ирака. Боровац считает этот центр лучшим из всех организаций, принимающих беженцев, и его работа может служить примером для остальных. «Здесь трехразовое питание, есть врачи, которые следят за здоровьем, созданы условия для занятий с детьми, обучения языку», – отметила министр.

По ее словам, возвращение семей джихадистов из Сирии и Ирака контролирует министерство безопасности в сотрудничестве международными организациями.

Как выяснили боснийские СМИ, на территории Сирии в настоящее время находится около 300 человек, родом из Боснии и Герцеговины, 200 из них – дети.

Сараево, Катарина Лане

Сараево. Другие новости 05.07.19

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