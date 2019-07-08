«Гостеприимство» Хорватии и Черногории: отпускники из Сербии подвергаются серьезной опасности

Граждане Сербии, уезжающие на летний отдых в соседние страны, подвергают себя серьезной опасности. В минувшие выходные автомобиль с сербскими номерами в хорватском Сплите были разрисован нацистской символикой с угрозами. Похожая ситуация произошла в черногорском городе Дженовци, где в торговом центре появились оскорбительные надписи в адрес сербов, пишет «Информер».

Хорватская полиция была сразу же оповещена о случившемся, но собеседник сербского издания считает, что виновных не найдут. Несколькими месяцами там же было совершено нападение на шестерых сербских игроков ватерпольного клуба. Местные хулиганы избили их арматурой и одному из спортсменов пришлось спасаться от нападавших в море. Виновные до сих пор не наказаны.

«Сербские номера на автомобиле, сербские символы на одежде, акцент в речи – все это становится в Хорватии поводом для нападения», – пишет газета и отмечает, что это уже восьмой случай угроз сербам в Хорватии за последние полгода.

В то же время в соседней Черногории, где летом также отдыхает достаточно много граждан Сербии, в торговом центре в городе Дженовци появились бранные надписи в адрес сербов. И точно так же, как и в Хорватии, местные власти не спешат расследовать скандальное происшествие.

«Это спланированный, хорошо организованный поступок, так как оскорбительный призыв написан на месте, где каждый день проходит огромное количество людей. Между тем, местным властям не приходит в голову ни искать хулиганов, ни стереть позорные надписи!» – пишет «Информер» со ссылкой на очевидцев.

Комментируя инцидент в Хорватии, председатель парламентского комитета по делам диаспоры и сербов в регионе Миодраг Линта заявил, что «пронацистские силы продолжают каждый день распространять ненависть в отношении сербов и всего сербского». Он считает, что ЧП с автомобилем – ещё одно доказательство, что в Хорватии остаются безнаказанными оскорбления сербов, как уже стали нормой фашистские символы.

Вместе с тем Линта считает, что граждане Сербии, отправляясь на отдых в соседние страны, больше не могут чувствовать себя в безопасности. «Посланиями подобного рода гражданам Сербии ясно дают понять, что они в Хорватии и Черногории нежеланные гости и им могут быть устроены не только эти, но и худшие неприятности», – констатировал он.

Стоит отметить, что черногорские СМИ недавно сообщали о скандале в одной из школ Подгорицы, когда стало известно, что ученица шестого класса долгое время издевалась над сербскими детьми. Она пела нацистские песни, писала оскорбительные лозунги, а также приставляла нож к горлу сербского ребенка и угрожала его убить. Администрация школы не только не наказала ученицу, но и пыталась скрыть случившееся.

Хронология нападений на сербов в Хорватии за последние полгода:

12 июня в Дубровнике бандой, вооружённой ножами, был избит болельщик сербского футбольного клуба «Црвена Звезда». Ему было велено покинуть город из-за патриотической татуировки на руке.

9 июня в Супетре на острове Брач хорватские фанаты жестоко избили пятерых сербов.

24 апреля в кафе был избит заместитель мэра города Кастав Радое Петкович. Позже он скончался в больнице от поученных травм.

23 февраля во время фестиваля в городе Врбник местные полицейские, выкрикивая антисербские лозунги, угрожали местным сербам, собравшимся на праздник.

9 февраля на острове Сплит банда, вооружённая арматурой и палками, напала на ватерполистов сербского клуба «Црвена Звезда». Одному из спортсменов пришлось прыгать в море, спасаясь от нападения.

18 января на автобусной остановке в Вуковаре представители радикальной группировки избили сербского школьника.

22 декабря в селе Чиста Мала местные радикалы «разукрасили» дом сербской семьи нацистскими символами и угрозами.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 08.07.19

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