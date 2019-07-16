«Скрытая угроза»: Румыния заблокировала поставки российской бронетехники в Сербию

Румыния по распоряжению НАТО заблокировала транспортировку по Дунаю в Сербию 30 российских танков Т-72Б3 и 30 бронемашин БРДМ-2. Эту информацию подтвердил депутат сербского парламента, известный военный журналист Мирослав Лазански, недавно назначенный послом Сербии в России.

В Белграде скандальное решение Бухареста называют прямым нарушением Конвенции о режиме судоходства на Дунае, что ещё раз доказывает намерение Запада всеми возможными способами остановить передачу Сербии российской военной техники, о которой страны договорились ещё в 2016 году.

«Танки и бронемашины были отремонтированы и модернизованы, но возникла проблема их транспортировки. Самый дешёвый способ перебросить их из России в Сербию – отправить на речных судах по Дунаю. Дунай – это международная транспортная артерия, а Сербия и Россия – участницы Конвенции о режиме судоходства по Дунаю 1998 года. 27 пункт Конвенции гласит, что государство может на своей территории русла Дуная инспектировать перевозимый груз, но не смеет мешать его транспортировке. Это относится к любому виду груза, как к гражданскому, так и военному. Не существует решения Дунайской конвенции, которое запрещает легальный и согласованный перевоз оружия по Дунаю», – прокомментировал ситуацию Лазански.

Он подчеркнул, заблокировать транспортировку танков и бронемашин Румыния не имела права. «Они не позволяют перевозку их по Дунаю. Так они трактуют добрососедские отношения», – иронизирует Лазански.

Бывший подполковник контрразведки Любан Каран считает, что таким образом стратеги скрытой войны против Сербии начали новую акцию, цель которой сломить страну. «Они расширили фронт нападения, включив антисербские действия стран-участниц НАТО, с которыми у нас до недавнего времени были корректные отношения. И Румыния получила приказ блокировать нам поставку модернизированной военной техники по Дунаю, что противоречит международным законам. Это не только провокация. Сербии дают ясно понять, что у неё не может быть нормальных отношений с окружающими странами и любая помощь от России может быть принудительно сокращена», – отметил он.

Декан факультета по вопросам безопасности университета «Эдуконс» Мирослав Бьегович со своей стороны подчеркнул, что Североатлантический альянс заинтересован в слабой Сербии. «НАТО хочет остановить наращивание военной мощи Сербии и сотрудничество с Россией. Поэтому Альянс «руками» своего участника – Румынии – устроил блокаду транспортировки российских танков. Хотя, я полагаю, что это им все же не удастся, и Сербия с Россией найдут способ выполнить договоренности. Уверен, что скоро армия Сербии будет усилена 30 танками и 30 бронемашинами. Даже если понадобится, они смогут их перевезти по воздуху в разобранном виде», – считает Бьегович.

Специалист по вопросам безопасности Милан Петрич полагает, что строительством военной базы в Девеселе Румыния показала себя преданным партнёром НАТО, как и запретом на транспортировку российской бронетехники. «Запретом на транспортировку российской техники Румыния нарушает международный протокол и вмешивается во внутренние дела Сербии, оказывая давление на Россию и её союзников», – констатировал эксперт.

Договоренности Москвы и Белграда предполагают, что в Сербию из России будет доставлено 6 модернизированных МИГ-29, осуществлена поставка 30 танков Т-72Б3, 30 бронетранспортеров БРДМ-2, а также четырех вертолётов Ми-17 и четырех вертолётов Ми-35.

Белград, Катарина Лане

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