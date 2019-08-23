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NewDayNews.ru

Пятница, 23 августа 2019, 11:55 мск

Новости Балканы

Радикально: албанские власти снесли ресторан, владелец которого напал с ножом на туристов

Фото: twitter.com/VincentTriest

На юге Албании в местечке Химара по решению властей снесено заведение албанского ресторатора, который с ножом нападал на туристов. Как выяснилось, бизнесмен Михаил Кокедима, прославившийся своим «гостеприимством» на всю Европу, долгое время не платил налоги, сейчас он арестован.

Ресторан попал под бульдозер

Последний резонансный случай произошел с испанскими туристами. По словам одного из пострадавших, он с семьей не дождался заказанную еду и ушел из ресторана. Владелец ресторана утверждает, что гости не оплатили счет. Поэтому он с ножом погнался за ними, залез на капот их автомобиля и проехал пять километров, выбивая лобовое стекло и угрожая людям ножом.

По данным телекомпании РТС, владелец ресторана 51-летний Михаил Кокедима и ранее был замечен в нападениях на туристов, а его заведение не имело разрешения на работу. При этом налоги не платились в течение трех лет.

После резонансного видео и обращения потерпевших в полицию албанскому премьер-министру Эди Раме пришлось приносить извинения. Агрессивного ресторатора арестовали.

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