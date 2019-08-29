Евросоюз снова шантажирует Сербию из-за России

Европейская комиссия обнародовала очередные условия, на которых Сербия может стать членом Евросоюза. Чиновники ЕС в ответ на намерение Белграда подписать соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим блоком заявили, что Сербия должна выйти из всех подобных объединений, не связанных с Европой.

«Сербия должна будет расторгнуть свой новый договор о свободной торговле с российским Евразийским экономическим блоком, прежде вступления в Евросоюз», подчеркивается в заявлении Европейской комиссии, которое цитирует брюссельское издание «EU Observer».

Представитель Евросоюза пояснил изданию, что до вступления в ЕС Сербия может заключать разного рода соглашения с другими странами, но затем обязана их расторгнуть, чтобы стать членом Евросоюза. При этом договор о свободной торговле между Сербией и Россией действует с 2000 года. «Мы полагаем, что этот договор расширится и на Евразийский экономический блок. Сербии придётся выйти из всех двусторонних соглашений, в том числе из договоров с Беларусью и Казахстаном», – подчеркивает Европейская комиссия.

На сайте издания говорится, что, вероятно, это соглашение, которое Сербия планирует заключить с Евразийским экономическим блоком, будет обсуждаться в Хельсинки на саммите министров иностранных дел Евросоюза. «Это соглашение должно гарантировать возможность Сербии выйти из него до даты вступления в Евросоюз», – настаивает председатель Комитета по иностранным делам Европейского парламента Дэвид Маккалистер.

«EU Observer» напоминает, что Сербия начала переговоры с Евросоюзом пять лет назад с целью стать участницей ЕС в 2025 году. При этом связи Сербии с Россией тянутся веками. В отличие от остальных стран Европы, Сербия не хочет вступать в НАТО, покупает российское вооружение и бойкотирует внешнеполитические решения Евросоюза, в том числе санкции в отношении России.

В статье также отмечается, что Россия создала Евразийский экономический союз в 2015 году в противовес европейской интеграции. В этот блок входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил, что подписание Соглашения с ЕАЭС откроет Сербии доступ к рынку ценностью 1,7 млрд евро. В ответ на это представитель Евросоюза заявил, что рынок Европы богаче, и ЕС для Сербии всегда будет важнейшим экономическим партнёром. Однако, пишет портал, пока число сербов, желающих присоединиться к Евросоюзу, согласно июльскому опросу Министерства по европейской интеграции, составляет всего лишь 53%.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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