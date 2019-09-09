«Сейчас не 91-й и даже не 41-й год…» Хорваты закрывают границы для сербов

Хорватия закрывает свои границы для граждан Сербии. Как заявил Белград, вопиющий инцидент произошел 7 сентября, когда представителям сербской делегации, следовавшей в бывший концентрационный лагерь Ясеновац на мероприятия, посвящённые памяти жертв, отказали во въезде, передает портал «Балканист».

По словам президента Сербии Александра Вучича, пограничная полиция Хорватии получила уведомление о мероприятии заранее, однако не пустила сербов, объяснив это тем, что в багаже курсантов, которые были в делегации, была обнаружена военная форма.

«Наши курсанты и в Маутхаузен (бывший концентрационный лагерь на территории Австрии) ездят в форме, и никого там это не волнует, но в Ясеновце это кому-то мешает. И это не униформа усташей, которые совершали в этом концлагере преступления! Впрочем, забудьте, пусть они делают свою работу и имеют свою правду, а мы будем говорить об одной единственной истине», – подчеркнул Вучич.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович назвала инцидент «провокацией», подчеркнув, что «Сербия пытается отвлечь внимание от тяжелого политического положения внутри страны».

Между тем, по мнению министра обороны Сербии Александра Вулина, происходящее соответствует политике современной Хорватии, которая игнорирует притеснение сербов, возрождение усташей (хорватская фашистская ультраправая, националистическая, клерикальная организация) и «факта безнаказанности преступлений в Ясеноваце и во время операции «Буря». «Вместо того, чтобы позволить нашим курсантам помолиться за души убитых сербских, еврейских и цыганских детей в Ясеноваце, они запретили им въезд. Кто запрещает поминать погибших детей, тот хочет, чтобы Ясеновац забыли и «Бурю» оправдали», – сказал Вулин.

Он подчеркнул, что «сейчас не 91-й и даже не 41-й год». «Нацистские законы независимого государства Хорватия, по которым евреям и сербам было запрещено свободно передвигаться, больше не действуют», – заявил Вулин.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, комментируя инцидент, со своей стороны отметил, что хорваты считают «провокацией» любое упоминание сербов. «Это уже не просто предвыборная кампания: ненависть к сербам стала частью повседневной политики. Колинде, вместо того чтобы заботиться о внутренних делах Сербии, лучше заботиться о положении дел в Хорватии», – заявил он.

Напомним, Ясеновац – самый крупный лагерь смерти, созданный усташами в мае 1941 года на территории независимого хорватского государства. По разным оценкам, хорватскими усташами в нём было убито от 83 000 до более 700 000 человек, среди которых сербы, евреи и цыгане.

Загреб – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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