Цель – не допустить русский газ в Европу: эксперт о «шпионском» скандале в Болгарии

Задержание в Болгарии главы движения «Русофилы» Николая Малинова и ряда его сторонников по подозрению в «шпионаже» может являться частью спланированной кампании против реализации российских энергетических проектов в Восточной Европе. Такое мнение в интервью порталу «Балканист.ру» высказал директор софийского информационного агентства «Кросс» Георги Дуков.

По его оценке, задержание Малинова не является самоцелью, так как это лишь симптом активизации антироссийской политики в регионе. «Я не думаю, что цель – это Николай Малинов, цель – более высокая», – считает он.

Дуков обратил внимание на контекст случившегося и напомнил о скандальном инциденте с выставкой к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, когда 3 сентября МИД Болгарии выпустил заявление, в котором назвал освобождение Европы советской армией «сомнительным историческим тезисом».

В этой связи Дуков отметил, что обострению международной повестки и задержанию председателя «Русофилов» предшествовали межправительственные переговоры по строительству болгарской ветки «Турецкого потока», а также по участию российских компаний в строительстве АЭС «Белене». «А потом мы получаем острую реакцию от людей, которые не хотят, чтобы это случилось», – подчеркнул он.

С другой стороны, эти задержание лидеров «Русофилов» произошли на фоне предстоящих выборов градоначальника столицы Болгарии. Один из кандидатов, по словам Дукова, поддерживает развитие болгаро-российских отношений. Как известно, ключевыми соперниками на грядущих выборах станут экс-омбудсмен Болгарии Мая Манолова, баллотировавшаяся как независимый кандидат, но поддерживаемая Болгарской социалистической партией, и действующий мэр Софии с десятилетним стажем Йорданка Фандыкова, которую выдвинула политическая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ).

«Русофилы продвигали идею, что болгаро-российские отношения должны быть приоритетными для нашего государства, кроме того, движение занималось популяризацией русского языка в Болгарии. Все это не нравилось лицам, которые хотели бы прекратить отношения Болгарии с Россией», – указал Дуков.

По его словам, согласно болгарскому законодательству, любой гражданин может быть задержан правоохранительными органами на срок от 48 до 72 часов без объяснения причин и без вызова адвоката. «Видимо, это обстоятельство было использовано. С Николаем Малиновым нет связи уже 24 часа, никто не знает, где он, что с ним», – сказал Дуков.

София – Москва, служба информации РИА «Новый День»

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