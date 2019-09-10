Рука Вашингтона: антироссийский «шпионский» скандал в Болгарии устроили США

Задержание в Болгарии главы движения «Русофилы» Николая Малинова по обвинению в «шпионаже» сделано по указке американского посольства, которое в период предвыборных кампаний уже не в первый раз исполняет функции правительства Болгарии. Такое мнение высказал известный российский политолог, директор Фонда Прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Преследование этого человека, не скрывающего своих прорусских симпатий – прямой политический шантаж перед выборами, преследование известного политика, который открыто исповедует пророссийские взгляды», – сказал он.

Эксперт обратил внимание, что Николай Малинов является председателем известнейшей организации «Русофилы» – он несколько раз избирался в болгарский парламент от Социалистической партии и руководит крупнейшим в стране издательским домом. «Русофилы» занимались поддержкой учителей русского языка, уходом за многочисленными советскими памятниками в Болгарии, а также реализовывали ряд других проектов. «Это не какая-то мелкая организация соотечественников, которых тьмы и которые непонятно чем занимаются. Это, пожалуй, самое крупное в мире движение», – отметил Бондаренко, подчеркнув, что в такой ситуации скандал с задержанием главы «Русофилов» приобретает серьезный масштаб.

В этой связи политолог с сожалением констатировал, что «Болгария была и остаётся антироссийским государством, проводящим антироссийскую политику», что ставит под угрозу реализацию экономических проектов Москвы в Восточной Европе. «В связи с этим не стоит питать никаких иллюзий по поводу соблюдения Болгарией договорённостей и сроков в строительстве европейской ветки «Турецкого потока» и в других инвестиционных проектах России», – подчеркнул Бондаренко.

По его оценке, обвинение Малинова в шпионаже бездоказательно. «Формулировки в обвинительным заключении, представленном прокуратурой Болгарии, даже сформулированы не по-болгарски. Как лингвист и филолог, знающий славянские языки, я ответственно заявляю, что заключение, которое сегодня генпрокурор зачитал в адрес Николая Малинова, это перевод с английского языка, который они даже не удосужились нормально, литературно, по-болгарски обработать!» – констатировал эксперт.

В то же время он отметил, что в обвинительных формулировках нет никакой конкретики. «Очень туманно заявляется о том, что он получал какое-то финансирование. Никаких доказательств при этом не представлено. А разве в Болгарии запрещено получать финансирование? В Софии находится огромное количество американских фондов, неправительственных организаций, которые время от времени буквально берут на себя функцию правительства в болгарской столице. На Балканах нет нигде большей концентрации американских организаций, чем в Софии – там центр американского присутствия» – сказал Бондаренко.

Как считает политолог, обвинение носит сугубо предвыборный характер. «Я думаю, что, когда пройдут выборы, господин Малинов будет свободен», – заключил Бондаренко, напомнив, что почти в этом же польские спецслужбы три года обвиняли журналиста и политика Матеуша Пискорского, который потом был отправлен за решетку, а теперь был освобожден.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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