Президент Сербии рискует оказаться персоной нон грата в Хорватии

Бывший премьер-министр Хорватии Зоран Миланович, который в настоящее время баллотируется на пост президента страны, в случае своей победы на выборах намерен запретить президенту Сербии Александру Вучичу «ходить по хорватской земле». Такое заявление политик сделал в эфире телешоу на канале HRT, передает «Балканист.ру».

Миланович подчеркнул, что на посту главы Хорватии намерен сотрудничать с сербскими властями «только в случае необходимости». «С этим режимом в Белграде я буду работать ровно столько, сколько должен. Но я не дам гулять Вучичу здесь по Хорватии. Он не будет моим гостем ни при каких обстоятельствах. Не будет!» – заявил он. На вопрос, что могло бы стать условием для приезда президента Сербии в Загреб, кандидат отвечать отказался.

Комментируя это заявление, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сказал, что «выходка Милановича – это картина нынешней Хорватии». «Они соперничают в ненависти к Сербии. Никто из них не может решать, куда пойдет сербский президент», – констатировал шеф сербской дипломатии.

Выборы президента Хорватии продет состоятся в конце этого года. Ранее кандидат на пост президента Хорватии от партии «Рабочий фронт» Катарина Пеович заявляла, что ее соперники делают ставку не на реальное экономическое развитие страны, а на разжигание этнического конфликта. По ее оценке, «это капиталистический заговор с целью показать, кто во всем виноват, создав образ врага в виде серба, точно так же, как это было с евреями в нацистской Германии».

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

Загреб. Другие новости 11.09.19

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