«Нет ничего тайного»: обвиненный в «шпионаже» глава болгарских «Русофилов» назвал главную цель атаки против себя

Руководитель болгарской организации «Русофилы» Николай Малинов, против которого выдвинуты обвинения в шпионаже в пользу России, считает дело против себя попыткой сорвать строительство «Турецкого потока», а сами обвинения – ничтожными. Об этом он заявил в интервью РБК.

По словам Малинова, правоохранительные органы Болгарии пытаются подвести под шпионаж легальную аналитическую работу для российских общественных и коммерческих структур. Лидер «Русофилов» уточнил, что полицейские провели обыски в домах 15 человек из его окружения и руководства организации. Восемь из них были арестованы, обвинения в шпионаже были предъявлены только Малинову, которого отпустили под залог в € 25 тыс.

Прокуратура в качестве доказательств предъявляла его докладные записки на русском языке и проекты, связанные с бизнесом, созданием политических структур и медиапула, пояснил болгарский политик. «Я думаю, что все это шито белыми нитками, тезисы обвинения будут соответствующим образом объявлены ничтожными, – считает лидер «Русофилов». – Я всегда публично защищал свои идеалы. Нет ничего тайного. Все, что мне пытаются инкриминировать, – намерения, с которыми я публично не раз выступал».

Малинову вменяют сотрудничество с организацией «Двуглавый орел» и Российским институтом стратегических исследований (РИСИ), начиная с 2010 года до 9 сентября 2019 года, когда исполнилось 75 лет с момента освобождения Болгарии от фашизма.

Лидер «Русофилов» заверил, что в своих аналитических записках не призывал к «вооруженному восстанию», а советы для российских учреждений, как выстроить партийную структуру, медийную систему, бизнес-отношения в Болгарии, закон не нарушают. Малинов уверен, что дело против него ударит по болгарской власти перед выборами, поскольку в стране популярны пророссийские настроения. Кроме того, обвинения в шпионаже он связал с попыткой сорвать проект «Турецкий поток».

Малинов был задержан 9 сентября в Софии. В ходе обысков у него был обнаружен доклад «Необходимость геополитической переориентации Болгарии», описывающий текущую ситуацию и меры, которые следует принять для изменения ориентации в сторону России «на основе православия и славянской культуры и традиций». Если его признают виновным, ему грозит срок от пяти до 15 лет.

София, служба информации РИА «Новый День»

София. Другие новости 12.09.19

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