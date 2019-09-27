На Балканах назревает новый кризис

Лишение государственного статуса Республики Сербской, которая находится в составе Боснии и Герцеговины (БиГ), ведет к новому кризису на Балканах. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью телекомпании «Пинк», которое цитирует портал «Балканист.ру».

Российский дипломат выразил серьезную озабоченность содержанием декларации Партии демократического действия (политическая партия в Боснии и Герцеговине, возглавляемая лидером мусульманской общины страны Бакиром Изетбеговичем – прим. ред.), которая выступила за единство республики Боснии и Герцеговины под управлением одного президента. Сейчас Босния и Герцеговина включает в себя так называемую Мусульмано-хорватскую федерацию и Республику Сербскую (РС), членом Президиума от которой является Милорад Додик. Декларация фактически лишает РС, где в основном проживают сербы, статуса республики.

Боцан-Харченко считает, что этот план ведёт к кризису и подчеркнул, что выражает эту озабоченность от имени России. Как сказал дипломат, декларация Партии демократического действия нарушает Дейтонское соглашение (положившее в 1995 году конец гражданской войне в БиГ), а также является регрессивным.

«Этим планом они хотят вызвать кризис, чтобы после кто-то из международного сообщества выступил с неким предложением, которое бы на фоне радикализированного положения дел выглядело более-менее гибким и компромиссным, но по сути представляло бы собой ту же самую инициативу, ранее изложенную в Декларации», – пояснил российский дипломат.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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