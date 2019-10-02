«Вопреки тем, кому это мешает»: президент Хорватии не хочет уходить со своего поста

Сегодня действующий президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович официально заявила о намерениях побороться за второй мандат на предстоящих выборах главы государства. Выступая перед журналистами, она заявила, что желает снова заручиться поддержкой граждан и вступает в предвыборную борьбу, чтобы продолжить путь объединения хорватского народа.

Грабар-Китарович сказала, что считает памятные даты 1991 и 1995 годов (война с сербами и операция против сербского населения «Буря») поводами для объединения хорватского народа. При этом президент Хорватии заверила, что будет и впредь защищать народный герб и отечество, «вопреки тем, кому это мешает».

«Верю, что Хорватия сможет стать в один ряд с самыми современными странами мира. Верю, что мы сможем построить жизнь в Хорватии так, чтобы она отвечала потребностям каждого человека!» – Грабар-Китарович.

Вместе с тем она напомнила о своих достижениях на посту президента. «Сегодня в мире о Хорватии знают и думают о Хорватии лучше, чем когда бы то ни было. Я показала вам, что работаю для вас и я – одна из вас!» – подчеркнула глава Хорватии.

Стоит отметить, что на днях агентство по исследованию общественного мнения IPSOS опубликовало результаты опроса, согласно которому Грабар-Китарович растеряла львиную долю голосов своих соотечественников. Сейчас её поддерживает только 38% из числа опрошенных 978 совершеннолетних граждан, в то время как 52% хорватов одобряет политику действующего президента.

Первый тур голосования по выборам президента Хорватии назначен на 22 декабря. Второй, в котором останутся двое кандидатов с наибольшим числом голосов, состоится 5 января 2020 года.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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