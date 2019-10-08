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Вторник, 8 октября 2019, 16:58 мск

Новости Балканы

«Турецкий поток» дойдет до Республики Сербской

Строительство специальной ветки газопровода «Турецкий поток» из Сербии в Республику Сербскую начнется в следующем году. Об этом сообщил министр энергетики и горнодобывающей промышленности Республики Сербской Петар Джокич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

По его словам, газопровод пройдет вдоль автодороги, которая соединит Белград и Республику Сербскую. «Работы стартуют уже в следующем году. Мы не можем начать строительство раньше, чем начнется строительство автотрассы, так как это единый проект. Имея в виду, что сегодня заложен камень в основании автотрассы, это значит, что это уже активный проект, работы физически начались», – уточнил министр.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

Баня-Лука. Другие новости 08.10.19

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